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「畢業紀念冊6600元」參加典禮破萬　惹怒家長！全場傻：上了賊船

▲▼小朋友,小孩,兒童,家長,親子,假日,休憩,兒童安全,散步,出遊（圖／記者李毓康攝）

▲園方要在飯店辦畢業典禮，家長還要付萬元。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

這年頭家長口袋要夠深！一名網友抱怨，幼兒園要辦畢業典禮，地點選在飯店舉辦，因此要向家長收取場地、戲服、攝影與清潔費，其中最貴的是畢業紀念冊，一本要6600元，讓原PO差點吐血「學校做法感覺根本就是想盡辦法跟家長變相收費。」其他家長也看傻「上了賊船...就難下船！」

一名家長在臉書《靠北幼兒園》發文，開頭就抱怨「真的搞不懂畢業典禮有需要去飯店租場地舉辦嗎？」雖然老師說有附茶水、飲料與點心，原PO卻開噴「這些錢還不是家長出的？」

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原PO接著列出各種畢業費用，畢業場地費每人1800元、場地音響費用1000元／人，攝影費200元、清潔費200元；畢業服、表演服與戲服租金分別為600元、600元、800元，最後最貴的是「畢業紀念冊一本6600元」。

加總上述各項費用為1萬1800元，這筆金額並不小，讓原PO不禁質疑，「一場畢業典禮，學校做法感覺根本就是想盡辦法跟家長變相收費。」

底下網友也看傻回應，「這是貴族學校？」「省點錢給孩子未來補習比較實在，選擇不參加」、「畢業紀念冊一本6600元？好高檔」、「誇張至極」、「這個概念是要畢業前先撈一大筆再讓小孩畢業，拿錢來贖回（上了賊船...就難下船）」、「如果要6000元我不考慮去了，帶他去日本還比較開心，不過也是回憶，看怎麼選擇了」「畢冊拍完，拿回來看了一下就收起來，幾年了都沒在看的」。

一票家長分享，「聽其他媽媽說畢冊也是6000元，然後拍得很爛，只有一套學士服就沒了！還好我們要轉學去公幼了」、「公立幼兒園全部免費，還有畢業禮品」、「公幼1600元我都不想買了」、「我兒子他們2千元，做得超精美」、「大約20年前薇閣一本畢業紀念冊4800元還是5000元，果然通膨」。

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