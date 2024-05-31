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5點半起床「搭90分鐘公車到校」　高中妹不敢搭校車！原因爆心酸

▲▼100元。（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO怕搭校車太貴，只能每天5點半起床趕公車上學。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

日前一對小兄妹早上5點多就要起來寫功課，魔鬼課程引發眾人擔憂孩子睡不飽。而一名高中妹透露，擔心家裡經濟無法負擔校車費用，因此她早上5點半就要起床趕公車，單趟就要花90分鐘到校，如今真的累壞了，「我這樣跟父母提要改搭校車會很過分嗎？」引發網友不捨。

一名女高中生在Dcard討拍表示，學校離家裡有點距離，公車差不多要90分鐘，因此她每天一早5點半就得起床趕車，事實上，若搭校車半小時就到了。

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原PO透露，當初選填這間學校時，爸媽都很支持，也同意她搭校車，無奈費用太貴，於是她改搭公車上下學。

如今原PO真的受不了，有向爸媽提過通勤太遠的狀況，但又怕他們承擔不起這筆額外費，因此原PO不知該怎麼辦，「我這樣跟父母提要改搭校車會很過分嗎？」

底下網友回應，「校車是怎麼收費的？我以前通勤搭校車比自己搭公車便宜很多，記憶有點模糊了，但應該是一般公車學生票價的八成左右，高中後來是比照一般公車收費」、「我會直接用行動證明，比如算出公車與校車費用，兩個比較出來，差沒多少，可以考慮看看跟父母說」。

有過來人分享，「學校沒有遲到通行證？我以前因為搭不上公車所以常常遲到，5點半去等車要等到7點多甚至7點40左右，公車才有空間能夠上車，如果要早點搭上公車至少4點半就要起床，而且還不是一定能搭得上去，後來乾脆就放棄了直接天天遲到，之後有申請到8點半前到校就可以的證明」。

原PO則回應，一學期要1萬多元，「因為真的比較遠！」對此，有人建議「睡飽比較重要啦，暑假打個一個月的工就能賺兩學期車錢了，這樣也ok吧」。

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