住飯店沒回房睡覺「挨罰1.3萬」！顧客收帳單傻眼：我在調時差耶

▲男子入住北京希爾頓飯店，結果因為晚上沒回房睡覺，挨罰1.3萬元。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

大陸一名湯姓男子日前入住北京希爾頓飯店，沒想到因為夜不歸宿，遭到多扣3,000元（人民幣，下同，約新台幣13,000元），讓他氣得痛罵業者侵犯隱私。對此，大陸希爾頓集團則回應，扣款情況屬實，目前已經退回。

綜合陸媒報導，湯男日前到北京王府井的希爾頓飯店入住，開了2間房間，並且住了3個晚上，不過因為調時差的關係，深夜並沒有回房休息，而是在外面遊玩。

豈料退房的時候，湯男突然被飯店經理告知，調取入住監視器後，飯店方發現他夜不歸宿，因此要收取每間每晚500元（約新台幣2,200元）的價差，3天下來一共收取3,000元（約新台幣13,000元）。

▲男子入住北京希爾頓飯店，結果因為晚上沒回房睡覺，挨罰1.3萬元。（示意圖／免費圖庫Pexels）



湯男感到十分傻眼，立即解釋情況，並且質疑業者應該保護顧客隱私，為何會調取監視器來監視他的生活軌跡。不過業者不予理會，而是直接從押金內扣除這些錢，且入帳單上並沒有標明「罰款」，而是以「房費」的名義多收錢。

對此，大陸希爾頓的業者24日回應，由於顧客有簽署承諾書，上方有明確記載，若出現違規轉讓會員禮遇的情況，會收取價差費用，且湯男夜不歸宿，可能是轉讓會員房間，所以才會要求補價差，這是保護其他會員權益而做的內部審核。

不過，事件鬧上新聞媒體以後，大陸希爾頓客服中心的劉姓主管則說，扣款情況屬實，但真實情況有點複雜。原先劉姓主管承諾會再回應，不過至28日都沒有給出答覆，而湯男被扣的錢也已經全數退回。