小6童作業沒寫！補習班老師「打到手指烏青變形」　家長崩潰急驗傷

▲雲林小六女童因作業未寫遭到補習班英文老師體罰，手掌到指甲嚴重瘀血，大拇指宛如上「夾刑」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林麥寮鄉一家補習班遭家長不滿英文老師體罰學生，將孩子手掌、指甲、屁股打到瘀青，憤而將孩子發紫的手掌照片公布臉書，怒嗆「到底憑什麼！」貼文引起網友一面倒撻伐，蔡姓教師雖於臉書公開道歉，仍止不住排山倒海的斥責。對此，雲林縣政府教育處長邱孝文表示，將依據調查結果進行查處，除要求補習班解聘教師、也會依規定開罰。

▲女童母親心痛公開貼文，怒斥「到底憑什麼」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

心痛的母親於臉書公開照片並指出「安親班的英文老師把我女兒體罰成這樣，合理嗎？我自己都沒有這樣打過她，到底憑什麼？安親班當下更是沒有當面處理，只有透過電話來道歉，手都被打成這樣了，還改打屁股、屁股也都瘀青，到底要使多大的力氣才能打到連指甲都青了，請問這位老師是不是該去看一下心理醫生。」

蔡姓英文老師今日上午於臉書社團《我是麥寮人》公開道歉，表示「本人在此要先跟受傷的孩子及各位親朋好友致歉。對不起，做出了管教失當的不良示範。即便小孩上課時再怎麼樣不乖、不聽話，都不該體罰學生，造成孩子受傷。下課後，因發現處理過當，立刻幫學生擦藥膏、冰敷、包紮，卻未即時告知家長學生的狀況，是本人的疏失，真的很抱歉」。

蔡姓老師強調，「事情發生的當下，補習班的其他老師也並未知道確切情況，一切皆由於本人處理過當、不周全所造成的結果。上述並非個人理由與藉口也沒要規避責任，我願意接受所有的批評與指教，接受所有應當之責，並且配合家長後續處理事宜。最後還是與各位麥寮鄉親深深的說聲抱歉，對不起！」

▲女童母公開施暴教師的通知訊息。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

安親班班主任今日受訪表示，女童遭體罰原因為多日作業未寫未交，聘請教師時均有向教師表明不可體罰學生，仍發生今日情況，昨日發生後教師幫孩子手掌包紮，雖然知道有體罰事件，但不知道受傷是這麼嚴重的，上午欲前往向家長道歉但因家長帶孩子驗傷所以沒遇上，將會帶教師親自拜訪家長及學生道歉。

雲林縣政府教育處長邱孝文表示，早上接獲通報即刻跟學校、家長進行了解，國小六年級的學生到安親班遭體罰，已進行驗傷，教育處與社會處人員會依據兒權法相關規定做議處，我也在此呼籲，所有各級學校、補習班、安親班務必要依照教育部規定以正向管教， 絕對不可以有虐童、霸凌事件發生。

▲女童母公開施暴教師的通知訊息。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府社會處長林文志表示，我們依據兒童及少年福利及權利保障法第49條「就是任何人不得對這個兒童少年有身心的虐待」， 如果違反的話，我們也會依據這個第97條來進行6萬元以上60萬元以下裁罰，那今日下午教育處跟社會處的社工會一起前往，對於孩子的身心的狀況，也會提供後續的關懷。

▲施暴的教師在臉書社團公開道歉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

據了解，家長表示知道老師平時會體罰都還能接受，只是這次打的有點誇張，目前已去醫院驗傷並提告。雲林縣政府教育處補充，補習班未依規定通報將另裁罰，行為人經查體罰屬實的話，可依法立即召開不適任人員的認定解聘，並會通報全國該名教師不得到國內任何補習班任教。

▲小六女童遭補習班英文老師體罰，手臂內側也都打腫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）