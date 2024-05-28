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快訊／小六妹被暴打！屁股瘀青「指甲變形發黑」　補習班老師急道歉

▲雲林補習班「老師暴打女學生」　手部屁股全瘀青！整片指甲變黑。（圖／翻攝自臉書）

▲女學生手部、屁股都嚴重瘀青紅腫。（圖／翻攝自臉書）

記者周亭瑋／綜合報導

雲林縣一名女學生因跟不上進度，加上未主動補課，竟遭安親班老師體罰，造成手部、屁股嚴重瘀青紅腫，連指甲都整片變黑。家長氣得公布照片及私訊截圖，也心痛問道「我自己都沒有這樣打過她，到底憑什麼？」而補習班老師今下午也親上火線道歉。

當事母親在臉書提到，安親班的英文老師因為女兒缺課，又沒有補上進度，就對她體罰，「手都被打成這樣了，還改打屁股，屁股也都瘀青，到底要使多大的力氣才能打到連指甲都青了？」

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母親怒指，安親班當下並沒有妥善處理，只透過電話來道歉。而老師則坦承，自己當時連續修理她，加上正氣頭上，所以未注意到妹妹手已腫脹。

▲雲林補習班「老師暴打女學生」　手部屁股全瘀青！整片指甲變黑。（圖／翻攝自臉書）

▲老師急忙私訊解釋。（圖／翻攝自臉書，下同）

另外，老師在私訊中強調，「下課發現後，我立刻先做簡單處理（擦藥膏與冰敷），因她手上上滿藥膏，我帶她下樓時才幫她包紮，並不是眼不見為淨；課後，我就意識到我下手太重了。」

然而，對於老師的說法，家長和網友們都不買單，大票人湧入留言，怒喊「也太可怕了吧！雖然小孩有錯，但也不必打成這樣子」、「這太誇張了」、「妹妹還好嗎？心靈一定受傷了，處罰太過了」、「拜託一定要讓這個老師消失在教育界」、「不行欸...我會直接爆炸」。

▲雲林補習班「老師暴打女學生」　手部屁股全瘀青！整片指甲變黑。（圖／翻攝自臉書）

今日下午，該名補習班老師公開道歉，內容如下：

各位麥寮人大家好，本人蔡XX在此要先跟受傷的孩子及各位親朋好友致歉。對不起，做出了管教失當的不良示範。

即便小孩上課時再怎麼樣不乖、不聽話，都不該體罰學生，造成孩子受傷。下課後，因發現處理過當，立刻幫學生擦藥膏冰敷、包紮，未即時告知家長學生的狀況，是本人的疏失，真的很抱歉。

事情發生的當下，補習班的其他老師也並未知道確切情況，一切皆由於本人處理過當、不周全所造成的結果。

上述並非個人理由與藉口也沒要規避責任，我願意接受所有的批評與指教，接受所有應當之責，並且配合家長後續處理事宜。

最後還是與各位麥療鄉親深深的說聲抱歉，對不起！

▼老師現身道歉。（圖／翻攝自臉書）

▲▼ 。（圖／臉書）

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