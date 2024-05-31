川普被定罪「要去坐牢嗎？」　紐約法律教授分析可能性

▲川普成為美國史上第一位刑事審判有罪的前總統。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國前總統川普（Donald Trump）封口費案34項罪名全部成立，成為該國史上第一位刑事審判有罪的前總統。隨著量刑結果將於7月11日宣判，外界紛紛關注，他究竟會受到何種懲罰。但紐約一間大學的法學教授認為，川普不太可能真的去坐牢。

《衛報》指出，川普被定罪的是「第一級偽造商業紀錄罪」，在紐約州被歸類為E級重罪，屬於程度最輕微的重罪，最高可判4年有期徒刑。但專家認為，前總統不太可能被判入獄，因為他是初犯，而且該罪屬於非暴力、書面犯罪。

紐約福坦莫大學（Fordham University）法律系教授巴德（Cheryl Bader）指出，川普不僅是前總統、推定的共和黨總統候選人，還享有特勤局維安保護等，在獄中的安排將會變得非常複雜，遑論前總統坐牢可能引發政治風波，「我認為監禁刑期將是非常困難的。」

除了監禁之外，其他懲罰方式包括罰款、緩刑、社區服務或上述組合。川普究竟會受到什麼懲罰，很大程度上取決於法官莫城（Juan Merchan）如何解讀川普的行為，包括是否缺乏悔意。

此外，該判決也不會影響川普競選總統的法律能力，因為美國憲法規定，只要滿足年滿35歲、在美國出生、在美國居住至少14年這三項條件，即可參選總統。

不過，萬一川普真的被判入獄，他能否在獄中擔任總統，依然有待檢驗。屆時，他也無法赦免自己的罪名，因為這會是一項國家犯罪。