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社會 社會焦點 保障人權

6度衝火場救翁…苗栗英勇高中生要出院了！面露燦笑：不用擔心我

記者楊永盛、黃資真／苗栗報導

苗栗縣頭份市親民路一處民宅29日清晨發生火警，賴姓老翁受困屋內，路過的高二生、角力選手林雅各聽見求救聲響，不顧危險6度衝入火場，成功將賴翁扛出，但自己也因吸入性嗆傷失去意識，英勇行為引來各方讚揚，今(31)日下午做完第3次高壓氧治療後林雅各也將出院！

▲▼ 苗栗角力隊選手、高二生林雅各6闖火場救出老翁，今下午出院。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗高二生林雅各6度闖火場救出老翁，今下午出院。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

林雅各靠著高壓氧治療，身體恢復迅速，今天下午做完第3次治療後將出院，提及被外界形容跟「中捷長髮哥」一樣英勇，他害羞笑稱「每個人看到都會去救吧」，林雅各也向擔心他的同學、親友們表示，自己身體情況很好，不必替他擔心。

一旁照顧的林父談到當下接到醫院電話時，是心瞬間掉到谷底的感覺，所幸小孩子英勇，把賴翁救出來，2人也都沒事，已是不幸中的大幸了，也謝謝社會大眾關注。

▲▼ 苗栗角力隊選手、高二生林雅各6闖火場救出老翁，今下午出院。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲林雅各父母一直待在兒子身旁負責照料。

火災發生在29日凌晨4時43分，70歲賴姓老翁受困屋內，當時林雅各正在附近超商買早餐，見狀立刻請超商店員打119，自己則上前查看，聽見屋內有敲打聲，隨即憋一口氣衝入火場救援，前2次因濃煙干擾失敗，第3次終於找到賴翁倒臥在客廳與廚房交界處。

但途中因濃煙太嗆，林雅各多次衝出門口換氣，再奮不顧身的衝入，眼見情況危急，最終在第6次時，乾脆將賴翁扛在肩上衝出，也因吸入過多濃煙，與賴翁雙雙陷入昏迷，緊急送醫治療後，所幸情況穩定。

▲▼ 苗栗角力隊選手、高二生林雅各6闖火場救出老翁，今下午出院。（圖／記者楊永盛翻攝）

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