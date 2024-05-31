獨／精品直播間竟是毒窟！警攻堅赫見家庭號K盤　美腿受驚妹趴地

▲警方在負責直播的魏女身上搜出大麻煙彈，喝令其趴在地上控制行動。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市板橋區光華街一處民宅，屋內時常飄出K煙味，並出入分子複雜。昨天（30日）晚間，警方前往攻堅，該處表面上作為網路直播販售精品衣服、鞋子，但卻是不法人士據點，警方除搜出毒品，另發現桌上直接擺放「家庭號K盤」供現場使用，而負責直播帶貨的美腿妹，因藏有大麻煙彈，當場趴在地上不敢動。

據了解，本月初（10日）20歲林姓男子，在新北市板橋南雅西路一段與人發生鬥毆，板橋警方查出，林男以光華街一處民宅作為據點，警方連日蒐證，同時接獲檢舉，屋內藏有槍支，警方不敢大意，聲請搜索票，昨天晚間9時許，會同保大霹靂小組成員前攻堅，將屋內8人全部制伏。

警方調查，該處由30歲的林男在3年前所承租，作為直播販售精品衣服、鞋子場地，同時也成為據點。警方攻堅後，在屋內搜出瓦斯空氣長槍2把、短槍2把、鐵棍6枝、開山刀1把、西瓜刀4把、彈簧刀3支、辣椒水3瓶、電擊棒2支、斧頭1把，以及毒品K他命4公克，並發現在桌上直接擺放「家庭號K盤」。

▲警方接獲檢舉，將現場8人全部帶回偵辦。（圖／記者陸運陞翻攝）

另外，警方除了逮捕涉嫌鬥毆的林男，並在負責直播帶貨的23歲魏姓女子身上查獲大麻煙彈3枚，警方喝令所有人趴下，身材姣好的魏女，也乖乖趴在地上。而在現場的20歲梁男，坦承K他命為他所有，詢後，警方依毒品、妨害秩序罪將魏女及林男移送新北地檢署偵辦，而持有K他命的梁男則函送裁罰，其餘5人連同帶回驗尿，再函請偵辦。

板橋警分局長陳宇桓表示，賭博場所為治安顧慮源頭，危害治安至鉅，警方將持續掃蕩不法行為，針對可能藏污納垢的犯罪處所，運用各式偵查手段及科技執法進行清查，並強化推動「社區警政再出發」及「清源專案3.0」工作，同時持續深入經營轄區並與居民建立友善通報網，發掘轄區內潛藏的「污染源」，斬斷犯罪根源，以期淨化社會治安。

▲警方在現場發現家庭號K盤供現場使用。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方查扣瓦斯空氣長、短槍2把、鐵棍、開山刀、西瓜刀、彈簧刀、辣椒水、電擊棒、斧頭以及毒品K他命。（圖／記者陸運陞翻攝）