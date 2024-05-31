獨／貨櫃包商被控血汗公司！司機過勞吐血竟沒假　19人組自救會

記者戴上容／新北報導

萬海海運公司台北港貨櫃裝卸包商「新盈通運公司」爆發勞資糾紛！19名員工怒控，公司竟要求貨櫃裝卸司機24小時待命工作，不僅毫無休假權益，更無視病假需求。更離譜的是，有員工因過勞吐血住院卻還要扣薪！多名員工不堪壓迫，聯手組成自救會，強力抗議。新北勞工局已證實，該案勞工合計19人於5月24日調解未果。

▲▼ 萬海海運包商新盈貨櫃公司發生勞資糾紛，員工控訴，過去都沒有正常給假，員工做到吐血公司還不聞問 。（圖／記者戴上容攝）

新盈通運公司資本額3千萬元，專營汽車貨櫃運輸，主要負責萬海海運集團在八里區台北港的貨櫃裝卸。對於員工的控訴，新盈通運公司營運部主任周瑞強表示，公司確實有勞資糾紛，目前營運狀況正常，至於調解事宜，公司已向在職員工說明，這些抗議的員工行為不法，全案已交由律師處理。

自救會代表陳姓員工表示，自2019年起，所有貨櫃司機均被公司強迫實行「做五休三」制度，上班期間24小時待命，薪資則以貨櫃數價。疫情期間貨櫃量暴增，員工忙到焦頭爛額，紛紛過勞，有人甚至因心肌梗塞植入支架，更有人因過勞吐血住院。

▲▼ 陳姓員工拿出病歷，指出他超時工作，做到吐血公司還不給病假 。（圖／記者戴上容攝）

員工指出，最可怕的是，在疫情期間確診新冠肺炎者申請病假和公傷給付時，竟遭公司無理拒絕！他舉例，2022年8月，有名A員工確診新冠肺炎申請病假，還在住院就被公司解雇。A員工帶病申請勞資調解，儘管公司同意其復職，但拒不蓋章，導致A員工無法申請傷病給付，眾人才驚覺公司「根本不把員工當人看」！

▲▼ 多名員工和員工家屬控訴，新盈公司讓司機們24小時工作，是血汗公司 。（圖／記者戴上容攝）

2023年7月，員工發現工時不變，薪水竟減少近半，詢問公司卻無合理解釋。因不堪壓迫，8名員工憤而辭職，餘下11人聯合提告，爭取過去5年的加班費及應有權益。

對此，新北市勞工局表示，針對新盈公司勞資糾紛，勞工合計19人於4月29日申請調解，5月24日召開會議，結果為調解不成立。會議中，勞工陳XX等11人已依據勞基法14-5、6條與雇主終止勞動契約。