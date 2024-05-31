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社會 社會焦點 保障人權

竹聯男販毒逃2年...躲洗車場製毒　扣10萬顆毒藥錠「市價7千萬」

記者邱中岳／台北報導

刑事局偵一大隊掌握1名竹聯幫豹堂成員，因運輸毒品案遭通緝，但逃亡期間又以朋友洗車場當掩護製毒維生，警方當場查扣不明毒藥錠，裡面含有2、3、4級毒品成分，且加入果汁粉、色素，讓顏色相當鮮豔，黑幫成員以每顆120元的價格賣給大盤商銷貨，市售價格約每顆7百元，初估查扣毒藥錠市價達7千萬元。

警方調查，43歲綽號阿猴的陳姓男子，有竹聯幫豹堂背景，在2022年因為販賣毒品遭判刑4年，但未入監服刑遭發布通緝，所以展開逃亡之路，陳姓男子利用新北市新莊區朋友的洗車場當掩護，把3樓改裝成製毒工廠、倉庫等存放毒品，並販售給大盤商藉此獲取利益。

▲▼▲警方在洗車場樓上查獲製毒工廠，並逮捕竹聯幫豹堂成員以及3小弟涉案。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方在洗車場樓上查獲製毒工廠，並逮捕竹聯幫豹堂成員以及3小弟涉案。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方掌握情資，陳姓黑幫成員找來練姓小弟等3人，負責搬貨、攪拌以及包裝，將2、3、4級毒品與果汁粉、色素摻入攪拌，製作出色澤鮮艷的毒藥錠，警方在日前前往攻堅逮人，並當場在洗車場3樓扣得製毒工具以及10萬顆毒藥錠（約101公斤）訊後將陳以及3名小弟依照毒品罪送辦，陳也因通緝另解送歸案。

▲▼▲警方在洗車場樓上查獲製毒工廠，並逮捕竹聯幫豹堂成員以及3小弟涉案。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲竹聯幫豹堂成員製作毒品販售，在製毒工廠查扣10萬顆毒錠。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼▲警方在洗車場樓上查獲製毒工廠，並逮捕竹聯幫豹堂成員以及3小弟涉案。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，陳姓黑幫成員以洗車場當掩護製作毒錠，查扣的毒錠有微量的2、3、4級毒品反應，其他均為果汁粉、色素等原料，陳等人還將毒錠以每顆120元的價格賣給大盤商，大盤商再陸續出貨，據悉，黑市價格每顆毒錠要價700元，光查扣的10萬顆毒錠，就可讓陳男等人進帳1200萬元。

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