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社會 社會焦點 保障人權

韓國男醉鬧小港機場！飆髒話+比中指遭警壓地　全場拍手叫好

記者許宥孺／高雄報導

一名酒醉的韓籍旅客昨(30日)入境小港機場，離開入境管制門後才想到有行李遺落在海關檢查處，他往回走後遭航警、保全制止，一怒之下撂髒話「Fxxk」還對員警比中指，航警將他壓制在地，現場民眾全拍手叫好，今(31日)男子被依妨害公務罪移送偵辦。

▲▼韓籍旅客大鬧小港機場。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲韓籍旅客醉後大鬧小港機場，影響其他旅客通行。（圖／記者許宥孺翻攝）

網路流傳一段影片，一名穿著白色T恤、淺色短褲、身材高大的男子站在入境管制門，說著一口英文、韓文，情緒相當激動，由於男子站在門口已擋住後方旅客出入，保全好言相勸，但男子仍不願離開，高喊自己的包包遺留在海關。

▲▼韓籍旅客大鬧小港機場。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼男子出言侮辱員警，遭壓制在地。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼韓籍旅客大鬧小港機場。（圖／記者許宥孺翻攝）

雙方相互推擠，男子仍不願配合，航警將他拉到一旁，其中有機場人員要離去時，男子拿起手機衝上前拍攝，並對航警比中指、大罵「FXXK」，航警立即將他壓制在地，現場隨即響起一片掌聲，有人喊「帥氣」，有人吹口哨，支持警方強力執法。

航警對此表示，這起事件發生在30日晚間10點38分，一名韓籍旅客搭乘VN-586河內往高雄班機，入境時已酩酊大醉，離開入境管制門後才發現還有一件行李遺留在海關檢查處，因此想返回該處取回行李。不過若是行李未領齊，應由航空公司帶領旅客提領。

▲▼韓籍旅客大鬧小港機場。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲男子對員警比中指、罵FXXK。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方指出，男子在表達過程中，因言語不通進而與值勤公務人員發生爭執，不僅妨礙入境旅客通行，影響航廈秩序，甚至以不雅手勢及穢語侮辱執勤員警，因此警方即依妨害公務現行犯將他逮捕。

今日通譯到場後，男子經訊問，警方依違反刑法妨害公務罪，將男子移送高雄地檢署偵辦。

警方強調，機場屬於國家關鍵基礎設施，擔負國內外旅客運輸的重要任務，重要性不容忽視，面對任何機場滋擾或危害，航警皆會強勢執法，以維護國門形象。民眾如於公務員依法執行職務時，當場侮辱，影響公務員執行公務者，將處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金。

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