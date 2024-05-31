陸再砍ECFA　陸委會：停止經貿施壓

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸31日宣布中止ECFA（海峽兩岸經濟合作框架協議）潤滑油等134個稅目進口產品的關稅減讓，並稱此舉的根本原因是「賴清德堅持台獨立場」，破壞了兩岸協商及ECFA實施基礎。對此，陸委會下午回應，ECFA實施以來有利雙方產業，呼籲陸方以不涉政治前提的建設性對話來處理分歧，停止經貿施壓。

陸委會表示，陸方多次表示ECFA是在體現「一個中國」的「九二共識」共同政治基礎上簽署實施的，但實際上ECFA是兩岸依據WTO基本精神進行，ECFA序言並明定「本著世界貿易組織(WTO)基本原則」，且兩岸在簽署ECFA後，已依據WTO的規定，於2011 年5月以早期通知(early announcement)方式分別通知WTO秘書處，該項通知內容已公布於WTO網站，並附有ECFA協議文本及早收清單在內之各項附件。

▼江蘇連雲港貨櫃碼頭。（圖／CFP）

陸委會指出，陸方已將「九二共識」定性為「『體現』一個中國原則的九二共識」，而台灣普遍民意不認同「一中原則」及「九二共識」。

陸委會強調，「我方主張兩岸已簽署並生效的協議持續有效，ECFA實施以來有利雙方產業，呼籲陸方以不涉政治前提的建設性對話來處理分歧，停止經貿施壓，統戰分化，共同面對問題並務實溝通尋求解方，方有助雙邊經貿正向發展。」

對於大陸再中止ECFA中134個產品的關稅減讓，國台辦發言人陳斌華31日表示，ECFA是兩岸雙方在「九二共識」的共同政治基礎上簽署的，實施中如產生問題可通過兩岸協商予以妥善解決，但賴清德當局頑固堅持「台獨」立場，拒不承認「九二共識」，大肆宣揚「台獨」分裂謬論，煽動兩岸對立對抗和經濟「脫鈎斷鏈」，嚴重破壞兩岸協商和ECFA實施的基礎，是大陸有關部門不得不進一步中止ECFA部分產品關稅減讓的根本原因。