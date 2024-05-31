快訊／陸終止ECFA產品關稅減讓　陸委會譴責：相關責任由陸方負擔

▲經濟部長郭智輝、行政院長卓榮泰、陸委會主委邱垂正。（圖／記者黃克翔攝）



記者杜冠霖／台北報導

大陸今（31日）宣布自2024年6月15日起，對原產於台灣地區的134個稅目進口產品，中止適用《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）協定稅率。陸委會主委邱垂正備詢時回應，要表達強烈抗議跟不滿，相關後果應由陸方承擔，這種對台施壓、恐嚇的政治操作，只會讓兩岸經貿漸行漸遠、脫鉤斷鍊，相關責任應由陸方全部負擔。

民進黨立委吳思瑤質詢時詢問，中國再次違反WTO相關規範，片面宣布終止ECFA 134項產品關稅減讓，主要是石化業、也有小部分紡織、機械工具，中國再次以商逼政，行政院會表達不滿嗎？

行政院長卓榮泰回應，第一要務是保護人民跟產業，並適時透過國際管道表達反對態度，也希望國際組織任何成員，不要隨便更改互動規則，才能在國際間取得衡平的地位。

陸委會主委邱垂正表示，中國無理、片面終止134項ECFA早收清單、關稅減讓，要表達強烈抗議跟不滿，相關後果應由陸方承擔，這種對台施壓、恐嚇的政治操作，只會扭曲兩岸經貿互利互惠發展方向、阻礙兩岸在國際產業架構的分工模式，讓兩岸經貿漸行漸遠、脫鉤斷鍊，相關責任應由陸方全部負擔。

邱垂正指出，陸方此舉不符合相關規範，呼籲還是要透過協商，針對兩岸貿易分歧，陸方應面對兩岸現實，去除政治障礙、務實溝通解決，才是對兩岸經貿最有利的方法。

至於業者受害情形，經濟部長郭智輝也表示，會針對目前狀況跟實際受傷害業者充分溝通，並協助轉移市場。