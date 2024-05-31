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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

大陸再出手！中止134項ECFA關稅減讓　洪孟楷：賴清德獨派的連鎖效應

▲▼國民黨團召開 民進黨 不要做賊喊抓賊 出來面對 記者會 書記長洪孟楷 徐欣瑩 翁曉玲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團書記長洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

大陸財政部今（31）日公告，自6月15日起，對原產於台灣的潤滑油基礎油等134個稅目進口產品，中止適用「海峽兩岸經濟合作框架協議」（ECFA）協定稅率。對此，國民黨團書記長洪孟楷表示，賴清德往獨派靠攏，引發後續的連鎖效應；藍委徐巧芯也說，傳統廠商一定會產生影響，長期下來已經感到恐慌。

洪孟楷說，賴清德就職演說確實比前總統蔡英文的兩岸路線，越來越往獨派靠攏，可能會引發後續的連鎖效應，受傷、受害的都會是台灣民眾、台灣好商品及台灣商業。

洪孟楷表示，民進黨好好思考，怎樣能夠讓兩岸和平，能夠穩定發展，包括明日起，兩岸的觀光交流是否能夠持續，接下來要如何因應，請執政黨提出辦法，向國人說明。

徐巧芯表示，這部分對於台灣比較傳統廠商一定會產生影響，看到大陸對於ECFA的停止不是一次性停止，而是漸進式停止，這會造成在早收清單就已經長期累積生意廠商的恐慌。

徐巧芯呼籲賴政府，用交流方式、和平方式，彼此好好互動，也希望能夠延續經濟交流跟發展，ECFA不要一項一項地停，不然我們的產業會更加的不均衡。

國民黨團總召傅崐萁表示，ECFA是不是能夠繼續來推動，關係到台灣未來的發展、經濟的穩定，ECFA在兩岸是非常重要的經濟往來指標，希望能夠持續地推動下去。

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