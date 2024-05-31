陸中止134項ECFA關稅減讓 　唐永紅：全面中止恐難以避免

▲ 廈門大學台灣研究院教授唐永紅。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

大陸自6月15日起，對原產於台灣的134個稅目進口產品，中止適用《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）協定稅率。大陸涉台學者分析，此舉令台灣民眾認識到，民進黨執政對安全、民生及經濟只有切切實實的壞處，「民進黨當局繼續『玩下去』，全面中止ECFA早期收穫清單的運作是難以避免的了。」

廈門大學台灣研究院教授唐永紅向《東森新媒體ETtoday》表示，「聯合利劍—2024A」軍事演習後，過去8年他一直呼籲的捍衛「九二共識」、反「獨」促統的經濟手段，包括終止ECFA早期收穫清單的運作，可能也要上路了。

唐永紅分析稱，大陸2023年12月21日中止ECFA項下12項產品關稅減讓後，民進黨不僅未採取任何措施，取消對大陸的貿易歧視與限制，還變本加厲破壞兩岸經濟正常交流合作，這是大陸進一步中止ECFA部分產品關稅減讓的「直接原因」

唐永紅進一步指出，ECFA是兩岸在「九二共識」的共同政治基礎上洽商並簽署的，實際執行的10年間，台灣獲減免關稅金額是大陸的10倍，陸方對台存在巨大的讓利，而民進黨當局特別是賴清德上任後，大肆宣揚「台獨」分裂，拒不承認「九二共識」，煽動兩岸對立對抗，徹底摧毀了ECFA實施的政治基礎，這是陸方今次舉動的「根本原因」。

財政部關務署資料顯示，ECFA貨貿早收從2011年協議生效後，分3年降稅，至2013年全數降為零，此後每年台灣早收貨品減免關稅金額約為6至8億美元，至2023年底累計總額約為66.3億美元，而大陸享有的減免金額則約6.43億美元。

唐永紅認為，應「全面中止」存在讓利安排的ECFA早收清單的運作，並嚴厲打擊民進黨執政的安全與經濟基礎，讓台灣民眾體會認識到，綠營執政對台灣社會的安全、民生及經濟只有切切實實的壞處，才較會考慮下架民進黨並反對「台獨」分裂，才較會選擇堅持「九二共識」，才較會站在歷史正確的一邊。

實際上，在ECFA列出的早期收穫清單中，大陸同意對台開放包含石化塑膠、運輸、機械、紡織、農漁業等539項產品的進口，享有關稅優惠。大陸此番出手的134項產品，主要為潤滑油基礎油、機械零件、紡織品等，未見農漁產品。

由於大陸人民政協報1月20日曾引消息表示，未來包括檳榔等34種零關稅農漁產品可能被取消關稅優惠，引發擔憂。

對此，唐永紅指出，一直以來，大陸不忍心因透過全面經濟制裁打擊「台獨」分裂而傷害到廣大台灣同胞，但台灣方面已是一人一票的選舉制度，民眾必須為自己的投票行為負責。

唐永紅認為，大陸沒必要考量過多而瞻前顧後，應採取強而有力的措施，嚴厲打擊「台獨」勢力的囂張氣燄和民進黨執政的民意基礎，「民進黨當局繼續『玩下去』，全面中止ECFA早期收穫清單的運作是難以避免的了。」

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

針對陸方再對ECFA出手一事，陸委會稍早回應稱，我方主張兩岸已簽署並生效的協議持續有效，ECFA實施以來有利雙方產業，呼籲陸方以不涉政治前提的建設性對話來處理分歧，停止經貿施壓，統戰分化，共同面對問題並務實溝通尋求解方，方有助雙邊經貿正向發展。