狂熱KITTY粉絲連偷3店　2萬元精品短夾她「8千賤賣給二手店」

▲黃女(右2)連偷3家店，被警方查獲。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

購物場所人流密集，容易成為犯罪目標，5月初，竹北地區連續3店家盤點商品時發現商品失竊，主要失竊商品為受歡迎的HELLO KITTY系列及名牌包，總計損失約2萬4千元。竹北警分局六家所及竹北所接獲報案後，立即組成專案小組，展開深入調查。

警方擴大調閱周邊監視器，鎖定26歲黃姓女子，她佯裝客人進店內挑選，趁店員不注意時將商品藏入包包內離去，連店內客人稀疏、商品都嚴謹保管的精品店也不放過，專案小組隨後鎖定嫌疑人，並向新竹地院聲請搜索票獲准。

▲黃女成功得手精品皮夾令人意外。



警方發現黃女14日於新竹市某賣場的二手店內現身，專案小組見時機成熟，立即展開行動，當場起獲失竊的Kitty商品、名牌包，並意外查獲二級毒品安非他命，全案移請新竹地檢署偵辦。

據悉，黃女為狂熱的HELLO KITTY迷，本次得手的3件物品中就有2件HELLO KITTY商品，以及價值2萬多元的精品短夾，黃女以不到9千元的價格賣掉。

▲▼黃女為狂熱Kitty迷，得手的幾件物品中就有2件是Kitty。

▲警方還在黃女身上查獲毒品。