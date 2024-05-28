這家有養狗！竊賊先到超市買貓罐頭安撫　得手10萬現金落跑

記者黃宥寧／台北報導

有竊盜前科的傅姓男子，得知北市士林區陳姓屋主將備用鑰匙放在門口地墊下，潛入行竊，進屋後發現有犬隻，他決定先去買罐頭安撫，隨後偷走10萬現金及價值10萬金戒子等飾品。陳姓屋主發現後報警提告，士林地院依侵入住宅竊盜罪，處有期徒刑1年2月。

▲偷遍雙北的傅姓男子赴士林區某民宅欲行竊前，發現屋內犬隻汪汪叫，竟跑去超市購買罐頭安撫。（圖／記者黃宥寧翻攝）

偷遍雙北的傅男（34歲），去年9月13日上午竊走陳姓屋主藏放在門口地墊下的備用鑰匙後，發現屋內有犬隻，他決定先去家樂福超市買罐頭，入屋後用「貓食」安撫完狗兒後，火速竊走臥室抽屜、衣櫥現金10萬及數枚金飾等（價值約10萬），隨即逃逸現場。

▲傅男行竊前先去購買罐頭欲安撫屋內犬隻。（圖／記者黃宥寧翻攝）

陳姓屋主返家後，發現家中被翻箱倒櫃痕跡，立刻報警處理。傅男落網後坦承犯行，檢方依監視器畫面及傅男曾到家樂福購買「膠原奶魚觀五鮮貓罐頭」，並使用貓罐頭餵食陳姓屋主家寵物，依加重竊盜罪起訴。

法院審酌傅男正值青壯，非無勞動能力，竟冀望不勞而獲，恣意侵入屋主家，徒手竊取被害人財物，顯欠缺尊重他人財產權觀念，妨害屋主及其他公寓住戶居家安寧，實屬不該，應予非難；考量犯後坦承犯行，但未與屋主達成和解，依侵入住宅竊盜罪，處有期徒刑1年2月。