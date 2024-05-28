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竹山鎮30公斤電纜線遭竊迅速偵破　台電致贈警方6萬獎勵金

▲電纜線竊案頻傳，圖為去年埔里警分局逮捕竊嫌情形。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲電纜線竊案頻傳，圖為去年埔里警分局逮捕竊嫌情形。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

竹山鎮去（112）年7月份發生多達30公斤電纜線失竊案，竹山警分局獲台電公司報案後積極偵辦，迅速將2名竊嫌逮捕並移送法辦，今年1月經檢方偵結起訴，遏阻犯罪行為影響民生用電、危及公共安全。

台電南投區營業處長張毓哲於27日率隊前往南投縣政府警察局表，向警方達感謝之意、肯定員警同仁迅速破案，並致贈獎勵金6萬元，由副局長陳志成代表接受；雙方也就防竊工作進行討論，並承諾共同合作打擊竊賊，維護民眾用電及公共安全。

▲竹山警分局破獲電纜線失竊案，台電南投區處致贈獎勵金6萬元。（圖／台電南投區處提供）

▲竹山警分局破獲電纜線失竊案，台電南投區處致贈獎勵金6萬元。（圖／台電南投區處提供）

陳志成表示，警方對於電纜線失竊案件非常重視，會持續針對此類案件加強巡邏及偵辦，籲請竊賊勿以身試法，另也呼籲資源回收業者，如發現來路不明或在導線或塑膠外皮上印有TPC標誌之電纜線，應拒絕回收並勇於檢舉不法。

張毓哲也呼籲民眾提高警覺，若有發現周遭可疑陌生人或不明車輛，從事偷竊電纜線、剝下或焚燒電纜線塑膠外皮及囤積來路不明電纜線等情形時，可以撥打報案電話110或台電24小時服務專線1911檢舉提供線索，如經檢舉而破獲者，台電將發給獎勵金。

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