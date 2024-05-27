　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

晴空匯火警「10分鐘濃煙直竄屋頂」　專家：防火區劃失效很奇怪

記者陳凱力／新竹報導

新竹「豐邑晴空匯」昨(26)日深夜發生火警，火勢雖然不大，卻意外造成2名消防隊員不幸殉職。《東森新媒體ETtoday》訪問到一名建築業者，針對這起火警提出幾個方向討論。

根據《建築技術規則建築設計施工編消防法規》中規定，建築物總樓地板面積超過1500平方公尺的建築，都要具有1小時以上的防火區劃分隔。不願具名的北部建商Z先生舉配電盤為例，從配電盤分出來的電纜、電路除了要選用符合規範的防火管徑外，還要以防火材做填塞，這樣的做法可以在遇到火警時，將火勢、濃煙限制在一個位置、避免延燒或擴大。

▲▼晴空匯火警逃生畫面曝光。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲晴空匯住戶說，聽到火災警報後沒10分鐘，20樓的家中已經從配電盤、梯間冒出濃煙。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

現行的防火區劃也明訂，防火區劃需具至少1個小時的抗延燒效果。換句話說，如果B1起火，至少1小時內，火勢、煙勢都不應該蔓延到B1以外，火災發生的第2個小時火勢、煙勢仍要控制在B1與1F位置，第3個小時火勢、煙勢只能侷限在B1、1F且不能超過2F位置，用大白話來說就是「一個小時只能燒一層」。

然而根據一名20樓的住戶表示，「聽到警報器響後，大約10分鐘左右就看到煙不斷從梯間、室內變電箱冒出來」，甚至有住戶拍下影片，一樓大廳、頂樓門縫下不斷冒出濃煙。所以Z先生疑惑，煙竄得似乎出乎意料的快。

這次火警所造成的停電，住戶曾質疑「為什麼備用系統沒有啟動。」Z先生認為，假設防火區劃落實，起火點應該會控制在一個點才對，不應該四處擴散，即使供電系統受到損壞，也應該是部分電器設備無法運轉，而不是整棟大樓電梯、逃生所有供電完全停止。

從現場消防人員滅火的照片中，Z先生還發現，燃燒的右下方似乎是一個玻璃電動門。Z先生認為，地下室或梯間按法規應設置防火門，但從照片看起來，那扇玻璃電動門並不符合防火規範，猜測是不是還有另外一道防火門。

▲▼晴空匯火警逃生畫面曝光。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼有住戶拍下疏散畫面，當時一樓大廳濃煙密布，幾乎伸手不見五指。

▲▼晴空匯火警逃生畫面曝光。（圖／記者陳凱力翻攝）

至於起火原因，Z先生則認為，應該先了解起火的電纜軌道位置都設置了那些電纜、電線，從現場照片中的雙層導線架看來，該區應該是用電量範圍較大的配置，所以才會設置雙層行架，因此釐清用途很重要，這樣才能找出造成超過承載的關鍵。

Z先生也提及，配電盤內的匯流排過去因成本因素，有的建商會選擇使用鋁，直到去年台電全面要求只能使用銅後，鋁才被禁用。鋁雖有成本優勢，但要小心潮濕鏽蝕，鏽蝕會讓電阻增大，造成產熱增加，大量的熱無法散掉，就會引起火災。

▲▼晴空匯火警。（圖／翻攝網路）

▲Z先生說，從雙層行架推測，該區的用電應該範圍很大，社區應該先從建商提供的竣工圖釐清，都有哪些設備用到。

「防火區劃一開始沒做，後面也來不及補救。」Z先生說，許多防火的小細節民眾從外觀無從得知，因為這些防火區劃、管路間的防火填塞，都是在鋼筋水泥階段就要開始設置，且這些細節都被鋼筋水泥包住，除非破壞結構，否則包含管線都是封住的，從外觀根本看不出來。

Z先生說，有些按部就班的建商會在施工時拍照留證，同時在應設置防火處也會有認證貼紙，作用是告訴消費者，住宅已按造防火法規建造，也讓住戶安心。針對起火原因，目前已由火調科蒐集相關證據，檢方表示，待調查結果出爐，將傳喚相關建商、機電業者、維修保養業者等到案說明，已釐清責任。

▲▼新竹晴空匯火警2勇消殉職，住戶疏散下撤畫面曝光。（圖／新竹市府提供）

▲不少住戶今日聚集在20樓，等待雲梯車救援。

►啟德雲梯車、吊籠神救援　網友湧進吊車大王臉書蓋樓感謝

►生日遇2勇消殉職　吊車大王心情沉痛：7千萬購超高雲梯車救災

►大樓火警2勇消殉職！現場排煙中　竹市府提醒：上班避開慈雲路段

►竹市2勇消殉職　「Mayday」後黃金10分鐘！救命器盲點難克服

►竹市晴空匯大樓火警　住戶傳「有人昏迷」！消防局說明現況

ET快訊
晴空匯大火是「充電樁釀禍？」管委會主委：經台電同意、驗收
日本F-15戰機緊急升空　中共新款無人機「無偵-10」曝光
林庭謙爆劈腿「逼小三墮胎」　正宮霖霖突請假
龍舟女鼓手「拉下拉鍊」比基尼被看光　IG找到了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北市「檢舉有錢領」！最高可拿萬元獎金　6／1新制一次看

「青鳥行動」5／28全台15縣市串連！花蓮也參戰　主舞台改濟南路

晴空匯火警「10分鐘濃煙直竄屋頂」　專家：防火區劃失效很奇怪

台旅客假扮日本和尚夾帶加熱煙彈闖桃機　海關查扣560條

晴空匯大火是「充電樁釀禍？」管委會主委：經台電同意、驗收

移工性侵台灣女同事！她「內衣被解開」崩潰痛哭　反遭老闆開除

竹市2勇消「面罩沾滿焦油」迷失火場　氣瓶用盡倒臥樓梯間殉職

謝和弦遭網友「詛咒女兒」懸賞52萬　現身警局提告：別波及我家人

晴空匯火警驚險畫面曝！關上門「黑煙竄出縫隙」　住戶掩口鼻逃生

帶隊官奔火場陪同招魂！隔樓梯哀痛呼喚勇消回家　天飄細雨同悲

新竹豪宅165人待援　吊車大王派車急搶救

濃煙+黏著性焦油奪2命　分隊長：沒遇過這麼嚴重

賀軍翔案可疑？葛斯齊爆黑衣人找他　還原「關鍵5分鐘」：女荷官主動敬酒

郭書瑤「不繳管理費＋包裹堆滿大廳」　怒撕點名公告...親道歉：會嚴以律已！

葛斯齊揭男星「比黃子佼可惡」下通牒　再曝「現有主持節目.去陳大天脫口秀」

慢飛兒苦花9年學步　爸媽淡定→難掩興奮

新竹大樓火警2勇消殉職　家屬抵殯儀館心碎痛哭...

勇消李詠真2023年才剛結婚　堂哥哭了：婚禮竟是最後一面

新竹晴空匯2勇消殉職！　署長赴靈堂：任務結束

鼓鼓戴婚戒「等不及去公證」　給足大元幸福+性福：最漂亮的樣子

新北市「檢舉有錢領」！最高可拿萬元獎金　6／1新制一次看

「青鳥行動」5／28全台15縣市串連！花蓮也參戰　主舞台改濟南路

晴空匯火警「10分鐘濃煙直竄屋頂」　專家：防火區劃失效很奇怪

台旅客假扮日本和尚夾帶加熱煙彈闖桃機　海關查扣560條

晴空匯大火是「充電樁釀禍？」管委會主委：經台電同意、驗收

移工性侵台灣女同事！她「內衣被解開」崩潰痛哭　反遭老闆開除

竹市2勇消「面罩沾滿焦油」迷失火場　氣瓶用盡倒臥樓梯間殉職

謝和弦遭網友「詛咒女兒」懸賞52萬　現身警局提告：別波及我家人

晴空匯火警驚險畫面曝！關上門「黑煙竄出縫隙」　住戶掩口鼻逃生

帶隊官奔火場陪同招魂！隔樓梯哀痛呼喚勇消回家　天飄細雨同悲

納達爾法網最後一舞止步首輪　紅土之王：若這是最後我很享受

傳富子孫、不留糾紛　名律師出書教你運用法律讓財富代代相傳

新北市「檢舉有錢領」！最高可拿萬元獎金　6／1新制一次看

潛水客澎湖目擊「12米鯨鯊」嗨炸　伴游近距離拍攝畫面曝光　

好髮質靠梳出來！專家你教你「3招」讓秀髮乖乖聽話

圍立院深夜吵到兒童醫院　DJ團體贈「永久免費門票」給病童

減肥必學！營養師教「一份蛋白質」超簡單測量法　加碼食物替換清單

「青鳥行動」5／28全台15縣市串連！花蓮也參戰　主舞台改濟南路

頻尿好困擾！營養師教你飲食「6大對策」幫助改善

桃園「蘆竹炫YA農遊季」6／1開跑！10燈區先看　還有免費接駁、DIY

玩水被抓包！萌喵雙手慢動作收回　睜大雙眼裝無辜...網：像沒事一樣

社會熱門新聞

晴空匯大火是充電樁釀禍？管委會回應

謝和弦遭網友詛咒女兒　赴警局提告

晴空匯　火警10分鐘濃煙竄屋頂

竹2消面罩沾滿焦油　迷失火場殉職

移工性侵台灣女同事！她向老闆求助反遭開除

扮日本和尚夾帶加熱煙彈闖桃機　海關查扣560條

車格「塞汽車+重機」　管委會向住戶求償28萬

528青鳥行動15縣市串連！主舞台改濟南路

恐怖瞬間曝！國道自小客遭夾殺夫妻雙亡

晴空匯逃生畫面曝！關上門「濃煙狂竄出」

高空疏散畫面曝！晴空匯住戶20F搭雲梯車下撤地面

網傳充電樁釀晴空匯火警　住戶對話截圖曝

晴空匯豪宅165人待援！吊車大王急派180噸吊車搶救

晴空匯火警　住戶：灑水、排煙沒啟動

更多熱門

相關新聞

誤騎鐵馬道連收罰單　余信憲促改善罰單程序　

誤騎鐵馬道連收罰單　余信憲促改善罰單程序　

桃園市議員余信憲27日於市議會市政總質詢中指出，桃林鐵路經市府分期活化打造成自行車路廊，因有一些民眾不知那些路段可以騎機車，那些不能騎，而誤將機車騎上鐵馬道遭科技執法拍下、吃上紅單，惟因開單速度慢，民眾不知即時矯正違規行為，而連續收到多張罸單，荷包大失血！

談警消組工會　柯：綠讓其他法案也受阻

談警消組工會　柯：綠讓其他法案也受阻

晴空匯逃生畫面曝！關上門「濃煙狂竄出」

晴空匯逃生畫面曝！關上門「濃煙狂竄出」

帶隊官奔火場陪同招魂　天飄細雨同悲

帶隊官奔火場陪同招魂　天飄細雨同悲

2殉職勇消牌位返分隊　同仁列隊敬禮

2殉職勇消牌位返分隊　同仁列隊敬禮

關鍵字：

火警新竹防火區劃建築業者安全

讀者迴響

熱門新聞

龍舟女鼓手「拉下拉鍊」比基尼看光　IG找到了

快訊／郭書瑤「被控惡鄰」道歉了！　1年不繳管理費「理由曝光」

激戰前「1步驟」必做！男友喊掃興

去日本被歧視「餐廳有空位」店員卻拒！他用1招擊退

晴空匯大火是充電樁釀禍？管委會回應

郭書瑤被點名清空包裹「怒撕公告」

謝和弦遭網友詛咒女兒　赴警局提告

以色列少女被擄　姊認出「史努比睡衣」心痛

薔薔去新加坡「穿搭踩雷」當場被抓！

身體出現「10種警訊」恐是罹癌了

00940首次換股完成！長榮權重壓至6.83%　50檔成份股一次看

《慶餘年》女星被欠薪7年！意外扯出驚人片酬

林庭謙爆劈腿「逼小三墮胎」！

晴空匯　火警10分鐘濃煙竄屋頂

7-11姓名中一字免費喝冠軍美式！

更多

最夯影音

更多

新竹豪宅165人待援　吊車大王派車急搶救

濃煙+黏著性焦油奪2命　分隊長：沒遇過這麼嚴重

賀軍翔案可疑？葛斯齊爆黑衣人找他　還原「關鍵5分鐘」：女荷官主動敬酒

郭書瑤「不繳管理費＋包裹堆滿大廳」　怒撕點名公告...親道歉：會嚴以律已！

葛斯齊揭男星「比黃子佼可惡」下通牒　再曝「現有主持節目.去陳大天脫口秀」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面