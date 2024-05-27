晴空匯火警「10分鐘濃煙直竄屋頂」　專家：防火區劃失效很奇怪

記者陳凱力／新竹報導

新竹「豐邑晴空匯」昨(26)日深夜發生火警，火勢雖然不大，卻意外造成2名消防隊員不幸殉職。《東森新媒體ETtoday》訪問到一名建築業者，針對這起火警提出幾個方向討論。

根據《建築技術規則建築設計施工編消防法規》中規定，建築物總樓地板面積超過1500平方公尺的建築，都要具有1小時以上的防火區劃分隔。不願具名的北部建商Z先生舉配電盤為例，從配電盤分出來的電纜、電路除了要選用符合規範的防火管徑外，還要以防火材做填塞，這樣的做法可以在遇到火警時，將火勢、濃煙限制在一個位置、避免延燒或擴大。

▲晴空匯住戶說，聽到火災警報後沒10分鐘，20樓的家中已經從配電盤、梯間冒出濃煙。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

現行的防火區劃也明訂，防火區劃需具至少1個小時的抗延燒效果。換句話說，如果B1起火，至少1小時內，火勢、煙勢都不應該蔓延到B1以外，火災發生的第2個小時火勢、煙勢仍要控制在B1與1F位置，第3個小時火勢、煙勢只能侷限在B1、1F且不能超過2F位置，用大白話來說就是「一個小時只能燒一層」。

然而根據一名20樓的住戶表示，「聽到警報器響後，大約10分鐘左右就看到煙不斷從梯間、室內變電箱冒出來」，甚至有住戶拍下影片，一樓大廳、頂樓門縫下不斷冒出濃煙。所以Z先生疑惑，煙竄得似乎出乎意料的快。

這次火警所造成的停電，住戶曾質疑「為什麼備用系統沒有啟動。」Z先生認為，假設防火區劃落實，起火點應該會控制在一個點才對，不應該四處擴散，即使供電系統受到損壞，也應該是部分電器設備無法運轉，而不是整棟大樓電梯、逃生所有供電完全停止。

從現場消防人員滅火的照片中，Z先生還發現，燃燒的右下方似乎是一個玻璃電動門。Z先生認為，地下室或梯間按法規應設置防火門，但從照片看起來，那扇玻璃電動門並不符合防火規範，猜測是不是還有另外一道防火門。

▲▼有住戶拍下疏散畫面，當時一樓大廳濃煙密布，幾乎伸手不見五指。





至於起火原因，Z先生則認為，應該先了解起火的電纜軌道位置都設置了那些電纜、電線，從現場照片中的雙層導線架看來，該區應該是用電量範圍較大的配置，所以才會設置雙層行架，因此釐清用途很重要，這樣才能找出造成超過承載的關鍵。

Z先生也提及，配電盤內的匯流排過去因成本因素，有的建商會選擇使用鋁，直到去年台電全面要求只能使用銅後，鋁才被禁用。鋁雖有成本優勢，但要小心潮濕鏽蝕，鏽蝕會讓電阻增大，造成產熱增加，大量的熱無法散掉，就會引起火災。

▲Z先生說，從雙層行架推測，該區的用電應該範圍很大，社區應該先從建商提供的竣工圖釐清，都有哪些設備用到。

「防火區劃一開始沒做，後面也來不及補救。」Z先生說，許多防火的小細節民眾從外觀無從得知，因為這些防火區劃、管路間的防火填塞，都是在鋼筋水泥階段就要開始設置，且這些細節都被鋼筋水泥包住，除非破壞結構，否則包含管線都是封住的，從外觀根本看不出來。

Z先生說，有些按部就班的建商會在施工時拍照留證，同時在應設置防火處也會有認證貼紙，作用是告訴消費者，住宅已按造防火法規建造，也讓住戶安心。針對起火原因，目前已由火調科蒐集相關證據，檢方表示，待調查結果出爐，將傳喚相關建商、機電業者、維修保養業者等到案說明，已釐清責任。

▲不少住戶今日聚集在20樓，等待雲梯車救援。