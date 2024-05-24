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社會 社會焦點 保障人權

懸掛失竊車牌拒檢高速逃逸撞車　中壢警奮力追捕當場抓賊

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢警分局員警今（24）日下午在中壢區三光路巡邏時，發現前方黑色休旅車懸掛失竊車牌，立即鳴笛示意停車受檢，未料駕駛拒檢且高速逃逸，沿途還逆向、闖紅燈等危險駕駛，最後撞上前方轎車受阻，員警一擁而上查獲鄭姓男子到案，訊後依竊盜、公共危險等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲中壢警方今天下午巡邏時發現黑色三菱休旅車懸掛失竊車牌，鳴笛示意受檢時卻加速逃逸，最後撞上前方轎車受阻。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲中壢警方今天下午巡邏時發現黑色三菱休旅車懸掛失竊車牌，鳴笛示意受檢時卻加速逃逸，最後撞上前方轎車受阻。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲中壢警方今天下午巡邏發現黑色三菱休旅車懸掛失竊車牌，最後以優勢警力壓制鄭姓駕駛到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲中壢警方今天下午巡邏發現黑色三菱休旅車懸掛失竊車牌，最後以優勢警力壓制鄭姓駕駛到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方指出，興國派出所員警林柏毅、謝元華今天下午1時許巡邏經過三光路發現黑色三菱休旅車懸掛失竊車牌，遂鳴笛示意停靠路旁受檢，未料駕駛卻拒絕受檢，反而加速往前逃逸，員警尾隨追逐，並於線上呼叫支援警力到場圍捕。

▲中壢警方今天下午發現三菱休旅車懸掛失竊車牌，經追逐後壓制鄭姓男子到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲中壢警方今天下午發現三菱休旅車懸掛失竊車牌，經追逐後壓制鄭姓男子到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

休旅車於逃逸途中任意變換車道、逆向行駛，接連闖紅燈等危險駕駛行為，最後因失控在中壢區民權路上與前方轎車發生碰撞受阻，員警與支援警力一擁而上將46歲鄭姓男子壓制拘捕，並帶回派出所偵訊，鄭男坦承犯行，員警查出該失竊車牌於5/22日於新北市五股區西園路某停車場遭竊，已通知車主到場領回，全案偵訊後依竊盜、公共危險等罪嫌將鄭姓男子移送桃園地檢署偵辦。

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