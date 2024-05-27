啟德雲梯車、吊籠神救援　網友湧進吊車大王臉書蓋樓感謝

▲有網友拍下新竹市消防局雲梯車與啟德雲梯車作對比。（合成圖／翻攝網路）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市東區「豐邑晴空匯」28樓社區大樓大火，造成2名消防員殉職，近600戶住戶也在今日午後全部疏散完畢。「竹北吊車大王」、啟德機械起重工程公司董事長胡漢龑昨日第一時間就派出一輛180噸吊車前往現場支援，有網友拍下現場3輛雲梯車的畫面，消防局雲梯車與啟德雲梯車，高低差距一目了然。

胡漢龑表示，火警發生之後接到消防局請求協助，第一時間就派員到現場勘查情況，隨即就派出一輛180噸的吊車，這部高空作業車可以升高到78公尺。胡漢龑也提到，內部還有兩輛高空作業車來不及趕到，此外他也購入一台全台最高、高度104公尺的消防雲梯車，預計今年11月會抵達新竹，屆時將常駐新竹協助救災。

昨日的火警現場，除了啟德出動的78公尺雲梯車外，新竹市消防局也出動2台、分別為32公尺、52公尺雲梯車前往救災。從網友拍下的照片發現，「豐邑晴空匯」一二樓規劃為商業、挑高格局，光是這兩層樓高度就相當於一般樓層的4-5層樓高，新竹市2台雲梯車的最高高度約10樓、17樓，而啟德的吊車則可抵達20樓以上。

▲▼一般雲梯車吊籠大約能搭載5人，但啟德雲梯車可以載到10個人，大幅減少雲梯車來回次數。（上圖／記者楊永盛攝、下圖／新竹市消防局提供）





今日的疏散除了消防人員人力帶領下樓外，還有一組高樓層的老弱婦孺，因為行動不便採雲梯車接送下樓。消防人員說，新竹市的這兩台雲梯車不論是樓高還是吊籠大小，都比不上啟德的「巨無霸」雲梯車，新竹市消防局的雲梯車吊籠限重500公斤，扣除操作人員(以100公斤估算)只剩下400公斤的額度能夠載運民眾，所以一趟雲梯車上下大約只能載運3-5人，而啟德巨無霸則可以載到10人，幾乎是一般雲梯車的兩倍，在本次救災行動上，大有助力。

本次啟德超高雲梯車發揮救災本事也讓民眾寡目相看，過去董事長胡漢龑經常因為超跑、四個老婆、豪宅羅浮宮而上新聞，也有不少重大災害的協助經驗，但本次「豐邑晴空匯」救災，讓更多新竹人注意到胡漢龑的善舉，剛好遇上他62歲生日的今天，不少網友都湧進臉書下留言，「祝胡董生日快樂、好人一生平安」、「新竹有你真好」。

▲網友拍下3台雲梯車並排作業畫面，左起新竹市消防局32公尺雲梯車、啟德82公尺雲梯車、新竹市消防局52公尺雲梯車。 （圖／翻攝竹北人有事嗎）