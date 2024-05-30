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社會 社會焦點 保障人權

毆傷9醫護惡保全起底！出身警界當過縣長隨扈　捲洩密案還持刀砍人

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲台中市向男昨日闖入澄清醫院毆傷9名醫護，被起底曾是警察，且還當過前縣長黃仲生隨扈，後卻捲入多起刑案。（圖／民眾提供）

記者許權毅／台中報導

台中市澄清醫院向姓前保全，昨（29日）闖入院區，朝不特定醫護人員攻擊，導致9人受傷，今遭收押。經查，向男在20多年前曾是警察，還是當時的台中縣長黃仲生貼身隨扈，後因和犯罪集團勾結，離開公職先後擔任保全、計程車司機，卻接連犯下恐嚇、傷害案件，近日又大鬧多地，是地方頭痛人物，沒想到他疑似想起10年前遭澄清醫院辭退，竟闖入院區攻擊醫護造成恐慌。

據了解，台中縣市尚未合併前，2001年台中縣長由國民黨籍黃仲生當選，當時向男在台中縣警察局保安隊服務，後又轉任為黃仲生的隨扈。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲國民黨籍黃仲生（右）在2001年至2010年擔任台中縣長 。（圖／翻攝台中市政府）

2006年，向男捲入暴力討債集團案，涉嫌提供資料給該集團，進而逼迫債務人簽下「活體器官捐贈書」，警方當時一舉逮捕向男在內總計18人。外傳向男因為此事遭判刑、免職，但未獲證實。

多年後，向男改名轉而低調，卻在10年之後多次捲入刑事案件，先是犯下傷害、竊盜案，隔年又與人發生衝突，被告傷害、恐嚇。其中一案是與一名鹽酥雞攤老闆發生衝突，當時是計程車運將的向男，竟然持刀追著老闆跑。該名老闆躲回屋內，拿著雨傘跟向男對抗，才逃過一死。

▲向男曾經是警察，現卻變成地方頭痛人物。（圖／記者許權毅翻攝）

又一次，向男在住家管理室與社區總幹事發生衝突，當場拿出折疊刀恐嚇總幹事，要求對方下跪，並且嗆說「你不怕我給你死？你敢反抗？」等語，還打翻管理室物品。

有資深員警透露，對於向男仍有印象，主因是向男個性較為孤僻，後來確實有發生過多起案件。向男近日情緒較不穩定，又接連犯下多起案件，是地方頭痛人物，沒想到他竟返回曾任職的醫院逞兇，所幸已遭收押，地方可以平靜一陣子了。

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