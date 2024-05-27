竹市2勇消殉職　「Mayday」後黃金10分鐘！救命器盲點難克服

▲新竹市慈雲路晴空匯昨日深夜發生火警，2名消防同仁不幸殉職。（圖／記者黃傑克翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市慈雲路「豐邑晴空匯」社區大樓昨(26)日深夜發生火警，造成消防局金山分隊隊員李詠真、周立鑫不幸殉職。據消防局資料，李、周兩人呼叫Mayday後理論上還有10分鐘左右的氧氣使用時間，但兩人可能因高樓層搜救、換氣強烈下加速氧氣消耗殆盡。

昨日深夜的火警分別出動52公尺、32公尺雲梯車各一部，同時也請求新竹知名吊車公司「啟德起重機械」支援一輛85公尺吊車以及10名機組同仁。

根據消防局提供資料，兩名殉職的同仁分別為39歲李詠真以及34歲周立鑫，消防局22時55分接獲火警通報、23時35分控制火勢，之後有住戶受困的消息傳來，於是119人員在50分再度派出5組共10名同仁返回搜救。

▲李詠真及周立鑫發出求救後，大約0時55分被同仁發現倒在梯間。圖為兩人的遺物。



新竹市消防局也說明，0時15分同仁收到「Mayday」通報，同時背景聲還有氣瓶的警報器聲音，但由於現場同時執行勤務的同仁眾多，因此指揮單位第一時間先確認身分，0時25分確認求救者是李詠真、周立鑫，之後其餘同仁前往李、周的位置尋找，直到55分才發現兩人倒在2-3樓的樓梯間。

據了解昨日的火勢其實並不大，同時也很快控制，起火燃燒的疑為社區配電盤分出來的管路，所以在燃燒的同時也將排煙控制系統一起燒壞，導致大量燃燒的濃煙不僅排不出去，還隨著管道路徑不斷亂竄。

雖然在救命器呼叫後，氧氣瓶仍可使用大約8-10分鐘，不過以本次救災情況，搜救的起火社區為28樓的超高樓層，火警發生後人員勢必只能背著設備一樓一樓爬，李詠真及周立鑫當時被分配到8樓的任務，氧氣的消耗可能為平地的兩倍；119同仁說，目前他們所配戴的救命器有一大盲點，那就是無法定位，所以即使接到警報器的回報，指揮官仍要花時間辨認是哪位同仁，之後同仁進場後同樣要花時間尋找，一來一回都是消耗救命的黃金時間。

▲▼消防同仁說，救命器雖然可以發出警報回傳，但是無法定位一直是一個大問題，因此搜救時花了許多的時間。