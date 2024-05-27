生日遇2勇消殉職　吊車大王心情沉痛：7千萬購超高雲梯車救災

記者陳凱力、楊永盛／新竹報導

新竹市慈雲路「豐邑晴空匯」社區昨(26)日深夜發生火警，造成2名金山分隊的消防隊員不幸殉職。由於火警事發地為28層樓高的大廈，災難發生後讓許多住戶無法逃生，救災行動持續到中午還在進行。

台灣第一大吊車、啟德起重機械收到新竹市消防局請求支援後，立刻調度出動180噸吊車、10幾位同仁、卡車協助運送吊籃，前往義務幫忙。啟德重機董座、「吊車大王」胡漢龑說，現場因為管道間電纜燃燒導致大量濃煙，民眾無法自行脫困，20幾樓高的大樓，8樓以上住戶皆需靠雲梯車吊運，現場得知有200多位民眾等待救援中。

▲啟德出動一台超高雲梯車前往協助救援。（圖／記者楊永盛攝，下同）



今天剛好是啟德董事長胡漢龑62歲生日，得知2名消防員不幸殞命，他說自己心情感到很沉痛。「今天0527恰逢我62歲生日，今天我最大的願望就是希望大家都平平安安」，他同時表示，今年11月底，啟德會再購進一台104公尺高的雲梯消防車，將會長期在新竹駐場，協助救災之用。

胡漢龑解釋，這台超高雲梯車造價7000多萬，預計11月可以進來台灣，104公尺高可用於31樓高的超高建築救災，是一台專門為救災設計的消防雲梯車。

▲有感於新竹市超高樓層的救災能力不足，胡漢龑在生日的今天也發下豪語，將購入一台7千多萬的104公尺超高雲梯消防車，這台超高雲梯車將會長駐新竹協助救災之用。