傅崐萁稱賴清德可只問不答！黃國昌：若僅是演說　來立院毫無意義

▲黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

行政院長卓榮泰29日拜會立法院國民黨團，國民黨團總召傅崐萁表示，希望總統賴清德到立法院國情報告，國民黨一定會以禮相待，不管是即問即答、一問一答、統問統答還是只說不答，都尊重賴的意願。但民眾黨團總召黃國昌30日強調，如果賴清德來立院只是演說、不回應任何問題，那來立院毫無意義。

針對傅崐萁昨稱希望賴清德1個月內到立法院，且可以「只說不答」，讓藍委覺得這樣白來了，是否認為傅崐萁的話被曲解？黃國昌30日於立院受訪時回應，傅崐萁的意思有沒有被曲解，自己不方便代為回答。

話鋒一轉，黃國昌說，但自己可以跟大家負責任的報告民眾黨團立場，這是經過晨會共同討論一致的結論，賴清德選前在總統大選政見發表會時告訴民眾，依照《憲法》增修條文，以及《立院職權行使法》的規定，總統有義務到立院進行國情報告，也接受詢答，但不是一對一。

黃國昌認為，賴清德當初跟台灣人民爭取選票時說「要來」、「必須要接受詢答，但不是一對一」，這個跟民眾黨過去主張，不論是每個政黨提問完、發表完意見後，總統再來做答覆，或是幾個立委分批次等作法都可討論，「重點是如果賴清德違反過去選前承諾，來立院只想來演說，不想回應任何問題，那民眾黨認為這樣來立院毫無意義。」