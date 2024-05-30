綠挨轟監控人民！學者揭Metadata真相　諷藍白：只講政治忽略專業

▲民進黨政策會執行長王義川。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

民進黨政策會執行長王義川日前在節目自爆，可以用基地台訊號比對青鳥行動、五一九民眾黨集會參與者、2024選前之夜參與者的年齡、身分、政黨傾向，此話一出遭藍白狂轟是動用國家機器監控人民。對此，資安學者李忠憲今（30日）表示，王義川所使用的「Metadata」，是「去識別化的資料集中的統計資料」，有資料才能分析，沒有資料人工智慧就是個廢物。他痛批，這世界只講「政治立場、利益」，忽略專業知識和正義，反嗆「有些法學博士連法律都不知道是什麼，應該也不懂跟資訊安全有關的概念」。

李忠憲於臉書表示，王義川說用手機基地台了解抗議的群眾年齡群，結果包括黃國昌等人還有統派媒體，就跳出來一直在講民進黨「監控人民」，這樣之後還有人敢站出來抗議嗎？

李忠憲表示，這是個只講「政治立場、利益」，忽略了專業知識和正義的世界，要做一個正常人必須要有非常冷靜的頭腦、堅強的意志。

李忠憲說，個資非常重要，如果能夠追蹤每個人的位置、金流和消費行為，政府就可以掌控所有人的行蹤，這就是中國現在「數位獨裁」的情況，喜歡自由的人不可能會喜歡中國。所以當初他和林宗男出來反對「數位身分證」，藍白國會議員沒人強力監督，他們沒有立法委員認為這會侵犯個人隱私，但新竹市的國民黨市議會黨團卻集體反對。

李忠憲指出，王義川由中華電信提供的資料，基本上就是所謂的「Metadata」，指的是描述資料的數據，也就是關於「資料的資料」。例如這塊區域20歲到25歲的總共有多少人，並沒有個別人的姓名電話等等，只有這個資料集的統計資料，這跟一般的Data是不一樣！

李忠憲認為，需要資料才能夠做一些分析判斷，人工智慧如果沒有資料的話就是廢物，可是資料有可能會「侵犯個資」，個資指的是能夠直接或間接識別某個自然人的任何資訊。這包括姓名、地址、電話號碼、身份證號碼、電子郵件地址等，只要這些資訊能夠用來識別一個具體的個人，就屬於個人資料的範疇。

李忠憲說，有一種手段就是「去識別化」，去識別化是指採取技術手段和措施，對個人資料進行處理，使其無法識別特定個人，從而保護個人的隱私。去識別化的目的是在使用或分享資料時，最大程度地保護個人隱私，同時允許資料的分析和使用。

李忠憲強調，有些法學博士連自己唸的法律都不知道是什麼東西，應該也不會懂這些跟資訊安全有關的概念。可是大家不一樣，大家是有知識和智慧的現代公民，了解什麼是個資、去識別化和 Metadata！