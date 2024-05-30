「監控爭議」王義川再發聲　凌濤核心二問：難自圓其說

▲王義川。（圖／記者黃克翔攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨政策會執行長王義川日前因在節目上公開說，他們可以用手機訊號的定位去分析民眾年齡，引來質疑。王義川深夜又透過Threads貼出一則「台中市景點人流分析」資訊，當中包括遊客人次、年齡、性別、留宿率等資訊，疑似有意為自己平反。國民黨桃園市議員凌濤提出兩個問題，並嗆根本難以自圓其說。

王義川27日爆料，稱他們用手機訊號定位分析立法院外群眾年齡，並與5月19日民眾黨在民進黨中央黨部前舉辦的遊行進行比對，隨即引發批評。

面對王義川最新曝光的資料，凌濤說，觀光景點買合法電信資料來精進活動規劃、人流掌握，是合理而且是觀光署鼓勵的方向。青島東不是觀光景點，請問王義川是用誰的錢買的？如果沒交易紀錄，資料是誰給他的？誰啟動檢測系統並產出數據？中華電信的大數據中心嗎？

第二，凌濤指出，去識別化的資料，只能對概略性的得知統計量，例如：年齡中位數、性別比。王義川身為博士，不可能不知道。他甚至在節目上說，經由訊號比對，兩群人完全不一樣。

凌濤批評，王義川貼出的「台中市景點人流分析」資訊，當中包括遊客人次、年齡、性別、留宿率等，就是企圖想混淆視聽、掩蓋民眾對民進黨監控人民的質疑。