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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

1日4響！綠酸傅崐萁被打臉「2個臉頰不夠用」　預言藍茶壺風暴將炸鍋

▲▼民進黨團 藍白有黨內民主嗎 協尋藍白黨內民主 記者會 柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團召開記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨團總召傅崐萁近日提到在野特偵組、廢監察院及總統賴清德國情報告可「只問不答」，卻分別遭到民眾黨主席柯文哲、國民黨中央及藍營立委們反對；對此，民進黨團今（30日）表示，傅崐萁1天被打4個巴掌、2個臉頰都不夠用，國民黨內部對傅崐萁領導大有不滿的人比比皆是，只是還在隱忍、即將炸鍋，接下來的花東三條例，藍白兩黨立委會不會繼續讓他硬幹？就等著看。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，藍白兩黨就是全台最大詐騙集團，國會擴權先騙到手再說，吳宗憲國際記者會說反質詢定義等修完法再說；傅崐萁明知修法版本可能被宣告違憲，又說要利用釋憲空窗期大搞一票，這也是只想騙到手；修憲是兒戲嗎？可以先上車後補票嗎？要修憲就修憲，修法不能凌駕修憲，國民黨跟民眾黨倒行逆施，先通過國會擴權法案再說要廢監察院，完全邏輯錯置。

對於國民黨內風波，吳思瑤指出，藍白兩黨都陷入黨內領導危機，茶壺裡的風暴即將到來，傅崐萁這兩天臉應該很痛、很腫，才說嘴又被掌嘴，傅崐萁昨天說賴清德可以只說不答。本來憲法就規定如此，但藍白惡意讓國情報告違憲常態化、即問即答，傅崐萁一說之後，楊瓊瓔跟徐巧芯馬上跳出來唱反調。

吳思瑤表示，傅崐萁附和黃國昌要廢除監察院，國民黨中央馬上跳出來澄清，說五權憲法是國民黨長期主張，傅崐萁讓國民黨神主牌五權憲法、五馬分屍，國民黨內部對傅崐萁領導大有不滿的人比比皆是，只是還在隱忍、即將炸鍋。

民眾黨部分，吳思瑤指出，柯文哲說不支持在野特偵組，他的立場很清楚，也說制衡不是為反對而反對，檔黃國昌依舊樂當傅隨組織，他到底聽柯文哲的還是傅崐萁的？藍白兩黨先講黨內意見整合，確定路線再來追求民主，但顯然這兩黨領導危機正在浮現，若要支持民進黨上會期提出的廢考試院、監察院，國民黨就是最大反對者。

民進黨團副幹事長洪申翰也透露，藍白的麻煩接下來才開始，這四天在議場，偶爾都會問國民黨立委、尤其是資深的「跟傅崐萁硬幹是對的嗎？」他們每人都面露無奈，也說自己當然清楚「但你們去跟傅總召講啊！」台灣民主最大的綁匪就是黃國昌跟傅崐萁，綁架62席立委。

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