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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

洩真心？被問外交部長「非首選」　林佳龍點頭

▲外交部長林佳龍赴立法院進行業務報告。（圖／記者林敬旻攝）

▲外交部長林佳龍赴立法院進行業務報告。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

外交部長林佳龍今（30日）首度前往立法院外交及國防委員會進行業務報告，國民黨立委賴士葆質詢時為林「大抱不平」，嘆息林當過立法委員、交通部長，比行政院長卓榮泰更適合擔任行政院長，林佳龍一時點頭說「是」，隨即又澄清，他指得是「我聽得懂」，強調外交工作很重要，自己沒有委屈。

賴士葆今天在外交及國防委員會質詢時說，林佳龍人是不錯的，在野黨不會討厭林佳龍，過去在交通部長任內也勇於擔當。賴士葆問：「很多報導說，這個位置（外交部長）不是你的首選？」林佳龍點頭，說「是」。賴士葆驚訝地問：「不是首選喔？」林佳龍連忙澄清說，「我聽得懂你講的」，如果有更適合的人才當然可以。

賴士葆問，是因為想要的位置被人佔去了，所以只好無奈來這個位置？林佳龍說，「不對」，有人要擔比較重的擔子，外界應該給他加油。賴士葆直言，「你原來想去卓榮泰的位置嘛！」他也認為林佳龍當行政院長比較好，因為林佳龍的經歷比卓榮泰多很多，「我替你抱不平餒！」林佳龍說，「其實外交工作很重要啦」。

林佳龍說，總統賴清德與卓榮泰認為自己可以來這裡，可以為國家貢獻。賴士葆追問，「你有沒有覺得很委屈？」林佳龍笑著回應，「沒有」，外交對台灣最重要了，台灣現在是外交最重要，有人支持他一定會做出成績。

此外，賴士葆隨後關注台灣友邦邦誼狀況，提及「現在大家講教廷很危險啊！」林佳龍說，「它很危險？什麼？它沒有很危險啊？教廷怎麼會危險呢？」他笑出來說，我國好好的跟它發展關係，它也是一個很重視普世價值的國家。兩人問答互動一來一往，引發與會者們哄堂大笑。

▲國民黨立委賴士葆質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委賴士葆質詢。（圖／記者林敬旻攝）

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