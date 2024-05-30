舉北韓長期監控人民為例　藍要賴清德講清楚「王義川分析事件」

▲國民黨召開「國家機器監控人民？個資外洩是否牽扯國安問題？請賴總統出面說明！」記者會。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨政策會執行長王義川自曝，利用電信基地台對519民進黨中央黨部外民眾黨示威、524青鳥行動，還有2024選前之夜參與者的年齡、身分、政黨傾向進行比對，引發藍白兩黨質疑侵害人權。國民黨今（30日）上午召開「國家機器監控人民？個資外洩是否牽扯國安問題？請賴總統出面說明！」記者會質疑，北韓長期監控人民的情況，今天竟然也在台灣出現，並要求總統、民進黨主席賴清德應出面講清楚，不要讓民眾恐慌。

國民黨革實院長林寬裕表示，這次事件大概可以被稱之為「義川分析事件」，舉知名案例「劍橋分析事件」為例，強調該事件就是透過臉書資料，以非法探勘方式針對臉書使用者個人資料進行檢索，並找到可以動員的人，但臉書使用者並沒有同意提供資料，該公司還曾經替美國總統候選人蒐集選舉資訊。

林寬裕強調，在未獲當事人同意使用的情況下，利用手機訊號分析群眾，這是對於個人隱私的嚴重侵犯，也讓人合理懷疑國家機器有違法運作。他並向王義川提出10問：1、資料究竟從何而來？2、有沒有行動業者、APP被迫提供資料？3、有無涉及國際知名通訊軟體？4、背後是否有一位「老大哥」，還是有木馬程式監控？5、資料已經蒐集多久？6、已經有多少人的隱私被監控？7、隱私資訊還分享給誰？8、這些資訊由誰保管並持有？9、個人如何要求刪除這些隱私資料？10、這些資訊是否曾被用來製作假訊息？

林寬裕表示，北韓長期監控人民，今天在台灣則有「義川分析事件」，有一位「老大哥」在監控大家，而且這件事情出自於民進黨政策會執行長言之鑿鑿，絕非事後辯稱任何行動業者都可以推估，因為其中包含年齡、性別等詳細個資，凡是使用任何個人資訊，都必須經由本人同意，但問題就在於未經當事人的同意，而且執政黨牽涉其中，這就是問題的嚴重性，到底民進黨有沒有扮演什麼角色，希望賴清德出面講清楚。

國民黨立委葛如鈞表示，人民隱私不容侵犯，就他的理解，所謂手機訊號分析群眾，根本沒有人意識到自己被追蹤、記錄、分析，也沒有人簽過同意書，政府或政黨取得相關資訊，有違反個資法的疑慮，因為手機訊號、加入任何活動，完全屬人民個資保障範圍。

葛如鈞指出，手機有可能記錄或廣播使用者的行為或位置，但不管是電信服務公司或網路公司，都無權對外提供或加以分析，即便電信公司可以合法販售無個資疑慮的資訊，也應該無法回推出個人行蹤，不包含性別、年齡、地址等資訊，因此是無法回推計算出某個活動的人流交叉比對分析，如果有辦法交叉比對分析，就必須要有個體的細節資料，但在過去電信資料分析，只有兩種作法，一種是假名化，另一種是去識別化，也就是我在各種活動出現中，「都不能被辨別是同一個人」，其中假名化記錄有可能查明個人資訊，侵害個人隱私。

葛如鈞強調，雖然電信公司依法可以基於公益目的，對外提供個人資料，但是基於什麼公益目的？誰向電信公司提出申請？基於何種理由認定分析屬於公益？有沒有獲得當事人同意？在當事人未允許、不知情，甚至不同意的情況下，不管是以去識別化或假名化販賣或流通資料，電信公司不管是否基於公益目的，都必須公告並告知，讓民眾知道個資在何時、什麼情況與理由下被販賣流通。

國民黨發言人楊智伃說，遺憾民進黨立委黃捷昨在政論節目宣稱，王義川是人民，不應被針對。但王義川是民進黨政策會執行長，可以跟台灣最有權勢的人一起開會，當他可以看到這些資料，大家當然要合理懷疑這些資料來源，以及蒐集的政治目的。黃捷為了護航，暴露民進黨長期的司馬昭之心，就是抹黑調查權，迴避監督，淪為民進黨的監控門神。