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美國「口臭強暴犯」抓到了！逃亡17年　爽住加州豪宅

記者張方瑀／綜合報導

美國一名男子2007年在麻州擔任餐廳老闆時，強行闖入女員工家中性侵得逞，儘管他犯案時戴著面具，但女員工仍憑藉「強烈的口臭」指認出他。不過，男子卻在繳交保釋金後逃亡，潛逃近17年後才在加州被逮捕，而他現任女友對其過往一無所知。

▲▼現年55歲的李端傑（Tuen Kit Lee，音譯）逃亡17年遭逮捕。（圖／達志影像／美聯社）

▲現年55歲的李端傑（Tuen Kit Lee，音譯）逃亡17年遭逮捕。（圖／達志影像／美聯社）

根據《洛杉磯時報》報導，現年55歲的李端傑（Tuen Kit Lee，音譯）28日在加州灣區一棟價值數百萬美元的豪宅中被逮捕，因為他在2007犯下嚴重強奸罪、入室搶劫罪等罪，結果卻在繳交10萬美元保釋金後逃亡。

當年在麻州開設壽司店的李端傑，闖入一名女店員的家中，持刀刺傷對方後強行性侵。受害女子報警時表示，雖然兇手帶著面罩，但兇手「強烈的口臭」就跟餐廳老闆一樣，警方也根據這個特徵加上現場DNA證據將李端傑逮捕。

警方表示，調查人員在今年初開始懷疑，最終在28日採取行動，趁著他和女友開車出門時將他攔下，起初李端傑還使用假名，但後來透過指紋確認身分，「他和女友在加州生活了15年，對方一直不知道他的真實身分。」

李端傑目前已被移交回麻州受審，可能會面臨終身監禁。

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