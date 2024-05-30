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美色情按摩店紅牌竟是「中國大媽」　警查6個月：回頭客超多

▲▼47歲的中國籍女子宋莉年（Linian Song，音譯）遭警方逮捕。（圖／Niagara County Police Department）

▲47歲的中國籍女子宋莉年（Linian Song，音譯）遭警方逮捕。（圖／Niagara County Police Department）

記者張方瑀／綜合報導

美國聯邦調查局（FBI）聯手當地警方，在紐約州尼加拉瓜郡（Niagara County）破獲一家由華人經營的色情指壓水療中心，並逮捕了一名47歲的中國籍女子宋莉年（Linian Song，音譯），且警方突襲時，現場還有多名顧客在等候，顯示該店生意相當好。

根據ABC報導，法庭文件顯示，來自中國的宋莉年在美國從事色情按摩工作，因深受當地顧客歡迎而成為店內紅牌，甚至晉升至管理層級。她還責管理一家新開的分店，專門招募偷渡來美的中國女子從事非法色情工作，吸引了眾多回頭客。

警方經過為期6個月的調查後，對位於紐約州洛克波特市（Lockpor）的新雅緻指壓水療中心（New Elegant Shiatsu Spa）進行了突擊檢查，並逮捕了宋莉年。

顧客坦承，他們在到店前已知該店提供色情按摩服務，店內僅接受現金付款，並要求先付款才能進入店內的隱密隔間進行按摩及性交易。警方在2家色情按摩店內查獲大量保險套和現金，且發現按摩店員工均住在店內，她們需要依賴宋莉年提供交通工具才能移動。

由於證據確鑿，法官麥卡錫（Jeremiah J. McCarthy）要求宋莉年支付2.5萬美元（約台幣80萬元）的保釋金。目前宋莉年已被交保獲釋，但考慮到她有潛逃回中國的風險，法官要求她佩戴電子定位器並簽署放棄引渡回中國的引渡豁免書。

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