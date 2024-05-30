陸男花2元學炒股　加入「大師群組」5天損失2278萬元

記者黃翊婷／綜合報導

中國浙江省衢州市翁姓男子日前透過網路平台花費人民幣0.31元、0.48元（大約新台幣1、2元）購買炒股課程，並加入一個有「大師」指導的群組，結果在短短5天之內損失人民幣510萬元（大約新台幣2278萬元），這才驚覺被騙，急忙跑去公安機關報案。

▲翁男想學炒股賺錢，結果反而成為詐團眼中的「肥羊」。（示意圖／VCG，與本文當事人無關。）

根據《北京青年報》報導，翁男4月30日購過網路平台花費人民幣0.31元購買炒股課程，看過之後覺得內容太專業，於是又花費人民幣0.48元向另一名賣家購買其他課程；大約2周之後，第一個賣家主動傳訊息詢問他是否滿意課程內容，他覺得還不錯，接著便依循賣家的推薦，下載一款App並加入有「首席內部經濟3論壇大師」坐鎮的群組。

翁男提到，該名大師很有名，他在網路上也看過大師的照片，加上分析內容也挺準確的，他沒有起疑，還與對方進行視訊通話，然後簽了一份保密文件，不願意簽署的人會被踢出群組，500人群組一下子就被清理到剩下300多人，接著他按照指示操作，果然成功賺到人民幣100元。

翁男表示，因為有過一次成功經驗，他變得更加相信大師，並在5月20日至24日之間陸續匯款24次，共計投入人民幣510萬元，等到最後想要提現時，發現平台已經無法使用，這才驚覺被騙，趕忙前往公安機關報案。

目前，當地公安機關已經成立專案小組，除了進行案件偵辦之外，也會協助追贓。消息傳開之後，中國網友們也紛紛留言表示，這種投資詐騙很多，真的要小心一點，「凡是教你賺錢方法的不是坑就是騙，有賺錢的機會誰都不會想讓第二個人知道」。