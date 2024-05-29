被指林大鈞金主　旅遊業者喊冤：他想把網站用120萬賣我

▲林大鈞意圖將年代旅遊網站賣給別人。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

年代旅遊林大鈞日前傳出找到金主，意圖想要東山再起，而被指控的五九一國際旅行社負責人彭文君嚴正澄清，自己並非是林大鈞的金主，反而是林大鈞意圖想要將網站賣給他，而他心存疑惑因此找上越南地接旅行社潘先生求證，透過潘先生得知林大鈞到處欠錢，甚至對方還跟他說「林大鈞根本是害群之馬。」

彭文君表示，林大鈞透過前同事的女性友人與他接觸，表示年代旅遊網站很棒，想要賣給他，並開價120萬，但他認為不值得，最後請開資訊公司的陳姓友人估價，但朋友看過網站後表示不願意估價，他也不想再搭理林大鈞。

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彭文君說，林大鈞不死心仍持續傳訊息給自己的前同事，更造謠陳姓友人透露網站不只值120萬，他求證後發現林大鈞又說謊，最後想方法找上越南錫安地接旅行社的潘先生，經過求證，發現林大鈞到處欠人錢，讓他更不願意再理會林大鈞，並對自己被冠上「林大鈞的金主」表示很冤枉。

▲品保協會也將按鈴控告林大鈞。上圖為品保協會理事長張永成。（圖／記者呂佳賢攝）

同時，對於林大鈞於今年春節於富國島丟包旅行社，影響消費者權益，同時負責人與員工相關人員更涉嫌詐欺，品保協會表示將在律師陪同下，於30日至到台北地檢署按鈴申告，以維護商序與社會正義。