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防林大鈞5年內改名另起爐灶　觀光署：身分證字號列管制名單

▲▼年代旅遊出面說明旅客被丟包事件。（圖／記者蔡玟君攝）

▲年代旅遊負責人林大鈞被禁止5年再經營旅行業。（資料圖／記者蔡玟君攝）

記者李姿慧／台北報導

年代旅遊爆發丟包旅客爭議後擺爛，不但未賠償旅客，也不甩遭觀光署開罰的146萬元罰款，連旅行業保證金135萬元也未在昨期限內補繳。觀光署今對年代旅遊撤照，負責人林大鈞以及年代旅遊經理人5年內都不得再經營旅行業務。外界關切若林大鈞改名是否可另起爐灶，觀光署表示，將以身分證字號列為管制名單稽核，不會讓他成立另一家旅行社。

年代旅遊（美加旅行社）春節丟包292名旅客，遭觀光署勒令停業3個月、開罰146萬元，品保協會將年代旅遊「出會」，觀光署隨後追討135萬保證金，昨最後期限仍未繳納，觀光署今正式對年代旅遊撤照。

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觀光署旅行業組副組長陳嘉穎表示，年代旅遊也就是美加旅行社到昨天為止，沒有依規定補繳旅行業保證金，觀光署今天廢止其旅行業執照，處分公函今天也寄出，年代旅遊還可以提訴願，如果經過觀光署廢止旅行業執照，負責人本人和這家公司經理人5年內不得再經營旅行業務。陳嘉穎指出，掛在林大鈞名下的，目前僅有美加國際旅行社。

▲▼觀光署旅行業組副組長陳嘉穎。（圖／觀光署）

▲觀光署旅行業組副組長陳嘉穎。（圖／觀光署提供）

外界關心如果林大鈞改名，是否可以另起爐灶，陳嘉穎表示，將會以身分證字號列管5年內不得經營旅行社為認定，會將該身分證字號列為管制名單，也會審查稽核，不會讓他申請另一家旅行社經營業務。

陳嘉穎指出，2月17日首波針對10團富國島違規開罰年代旅遊81萬元，後續2月29日和3月1日也針對其他地接社團體違反規定一併處罰，總共29團開罰146萬元，若罰款沒有繳會先催繳，催繳不成將依規定移送強制執行。

針對後續旅客賠償部分，陳嘉穎表示，目前品保協會已接獲800多人投訴，品保受理投訴將到3月18日止，實際後續理賠金額，品保彙整後將進行統計。

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