年代旅遊案外案！員工疑似假冒受害者申請代償　爆詐領代償金900萬

▲品保協會受理代償近千名旅客申請時，卻意外發現其中7件，疑似是「假債務想轉旅遊債權」。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

年代旅遊春節丟包事件還有後續，品保協會受理代償近千名旅客申請時，卻意外發現其中7件，疑似是「假債務想轉旅遊債權」，目前有3人撤件，下周品保協會會針對未撤件者提告。品保協會理事長張永成說，有耳聞林大鈞尋求合作，要東山再起，呼籲各界要提高警覺。

品保協會理事長張永成今（16日）指出，針對年代旅遊一案，原先共有900多名旅客求償，總計3,200多萬元，篩選後發現有7件疑似詐欺，其中4位是員工假冒旅客、3名是年代投資者，將債務佯裝是團體旅遊訂金轉為旅遊債權，金額約900萬元，目前已有3人主動退了600萬元，品保協會下周將赴北檢對剩餘4人提告詐欺，合併負責人林大鈞案一起辦理。

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▲品保協會理事長張永成。（資料圖／記者呂佳賢攝）



張永成指出，經了解，去年七、八月時，負責人林大鈞曾向員工稱要「大幹一番」，吸引投資，沒想到春節發生丟包案，員工轉而向品保協會詐領代償金，他直言，「這是詐騙行為，沒主動撤的會去北檢提告詐欺。」

張永成說，品保協會近期和保險業者、銀行開會處理旅客代償事宜，目前已達成共識，針對未出團旅客仍可理賠；使用信用卡旅客則回歸銀行處理；自由行旅客不屬於履約保證保險，因此無法以保險理賠，扣除假的債務後，目前代償剩下2,100萬元，預計6月中旬會再開一次會，確認最終金額。