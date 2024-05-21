林大鈞遭爆「找金主再開旅行社」　觀光署：新業者稱不會合作

▲ 年代旅遊負責人林大鈞（左）傳出找到新金主成立旅行社。（圖／記者蔡亞樺攝）

記者蔡亞樺／台北報導

今年春節期間在富國島丟包旅客的年代旅遊（美加國際旅行社）負責人林大鈞，遭到觀光署開罰並勒令停業，近日傳出林大鈞疑似找到新金主成立「591國際旅行社」，觀光署回應，「591國際旅行社」彭姓代表人明確表示不會和林大鈞合作。

年代旅遊因與越南地接社財務糾紛，數百名旅客被丟包在富國島，又爆發債務問題，觀光署要求停業，中華民國旅行業品質保障協會也對外公告將美加國際旅行社出會。據品保協會統計約有900名旅客提出申訴，總代償金額2100萬元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

昨日傳出5月7日正式立案的「591國際旅行社」，疑似是林大鈞找到新金主成立的旅行社，並由一名彭姓男子擔任代表人。據林大鈞的朋友透露，林大鈞10幾年來都在旅遊業發展，希望繼續在行業中努力，林的委任律師張耀宇說，年代旅遊案件讓林受到很大委屈，目前靜待司法調查程序，希望司法還他清白。

觀光署指出，依據「旅行業管理規則」第14條規定，曾經營旅行業受撤銷或廢止營業執照處分者，5年內不得為旅行業之發起人、董事、監察人、經理人、執行業務或代表公司股東；林大鈞符合前項條件者，5年內不得開設旅行社。

觀光署表示，經詢報導中將設立「591國際旅行社」彭姓代表人，其明確表示591國際旅行社不會和林大鈞合作。