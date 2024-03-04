年代旅遊確定收攤！135萬保證金未繳　觀光署明開鍘撤照

▲觀光署明天將對年代旅遊撤照，負責人林大鈞5年內不能再經營旅行社。（資料圖／記者蔡玟君攝）

記者李姿慧／台北報導

年代旅遊春節丟包292名台灣旅客，遭觀光署勒令停業3個月、前後開罰3次共146萬，由於年代旅遊已遭品保協會「出會」，須在今天(4日)最後期限繳足135萬保證金，觀光署表示，年代旅遊迄今仍未補足保證金，明天將發出處分書，對年代旅遊撤照，負責人林大鈞5年內不能再經營旅行社。

觀光署表示，年代旅遊(美加國際旅行社)截至今天最後期限下班前，仍未補繳135萬元保證金，觀光署明天將發出處分書，對年代旅遊撤銷旅行業執照，負責人林大鈞5年內不能再經營旅行社。

[廣告]請繼續往下閱讀...

年代旅遊春節爆發292名旅客在越南富國島被丟包爭議，觀光署2月16日祭出重罰，勒令年代旅遊停業3個月，品保協會也將年代踢出品保協會。

根據規定，因年代旅遊已非品保會員，依規定甲種旅行社保證金需繳足150萬元，因品保會員僅需繳15萬，年代旅遊被踢出品保會員後，觀光署限期3月4日前要繳足保證金，補繳剩餘135萬元，如今年代確定在最後期限未繳交，明天起將被撤照收攤。

品保協會日前統計，接獲年代旅遊投訴案達120件，預估需賠償金額可能高達2000萬元，但因年代旅遊投保的履約保險僅為1000萬元，年代旅遊被撤照後，將可啟動履約保險機制理賠，其餘不夠的部分，將由品保協會補足，確保旅客權益。

觀光署表示，年代旅遊出團爭議和疏失，前後共裁罰3次，第一次罰81萬元，第二次罰34萬元，第三次罰31萬，總計共146萬元，迄今罰款也都還沒繳納，若未來仍不繳納，觀光署將催繳，經催繳2次仍不繳，就會移送強制執行。