觀光署處分書發出了！年代旅遊今起撤照　禁林大鈞5年內再經營

▲年代旅遊今起被撤照，負責人林大鈞5年內禁止再經營旅行社。（資料圖／記者蔡玟君攝）

記者李姿慧／台北報導

292名旅客春節遭年代旅遊(美加旅行社)丟包在越南富國島，觀光署勒令年代停業3個月，並開罰146萬元，品保協會也將年代旅遊「出會」，觀光署隨後追討135萬保證金，不過昨最後期限仍未繳納，觀光署表示，處分書今天(5日)已出文給年代旅遊迄，年代旅遊今起遭撤照，負責人林大鈞5年內不能再經營旅行社。

觀光署表示，年代旅遊(美加國際旅行社)在昨天最後期限，仍未補繳135萬元保證金，觀光署今天已將處分書發出，對年代旅遊撤銷旅行業執照，負責人林大鈞5年內不能再經營旅行社。

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由於年代旅遊春節爆發丟包爭議，觀光署2月16日祭出重罰，勒令年代旅遊停業3個月，品保協會也同步將年代踢出品保協會。依據規定，依規定甲種旅行社保證金需繳足150萬元，品保會員僅需繳15萬，年代旅遊被踢出品保會員後，觀光署限期年代3月4日前要繳足保證金，也就是要補繳剩餘135萬元，年代在昨天最後期限未繳交，今天起將被撤照收攤。

年代旅遊遭撤照後，品保協會將起啟動履約保險機制理賠，根據粗估，年代旅遊需賠償和退款金額可能高達2000萬元，但因年代旅遊投保的履約保險僅為1000萬元，履約保險機制理賠不足部分，將由品保協會補足，確保旅客權益。

此外，年代旅遊爆發出團爭議和疏失，觀光署對年代旅遊前後共裁罰3次，第一次罰81萬元，第二次罰34萬元，第三次罰31萬，總計共146萬元，迄今罰款也未繳納，未來經觀光署2次催繳仍不繳，就會移送強制執行。