展獲佳績　全國身障運竹市健兒表現亮眼

▲輪椅網球團體賽八連霸。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為期4天的「全國身心障礙國民運動會」賽事於昨(28)日在南投縣農工商會展中心進行閉幕典禮，並將會旗交接給下一屆承辦縣市新北市，新竹市代表隊在本屆賽事中獲得19金2銀3銅，男子輪椅網球單打、雙打及團體組一共抱回3金，完成團體賽8連霸的目標，游泳選手李翊菱更是勇奪11金。新竹市長高虹安表示，肯定每位選手在賽場上的優秀表現，也恭喜獲獎的選手們，以堅強的毅力與努力超越障礙、突破自我，令人引以為榮。

高虹安表市，本屆身障運動會中，竹市選手表現非常出色，特別是男子輪椅網球隊在單打、雙打及團體組別中，一共奪得三金，並成功取得團體賽八連霸的目標；聽障女子組的李翊菱更獲得11面獎牌的出色成績，而這些成就充分展示了選手們堅定的精神和對運動的熱情，他們從未被身體的障礙打敗，這種在競技場上不屈不撓的精神，值得所有人的賀彩與掌聲。

輪椅網球隊長身兼竹市身心障礙運動發展協會理事長柯聰賢表示，他的目標是要打到不能打為止，同時致力培育更多的身障選手，完善身障運動環境，他始終抱持著這份精神推廣身障的體育運動，讓身障者有更多機會可以嘗試多元運動與交流。

肢障健力選手楊國清表示，他每星期會固定時間進行重量訓練，不斷的練習以保持身體最佳狀態，去年有機會代表台灣征戰亞洲帕拉運動會，深知目前實力差距，回台後更加積極訓練，把握時間加緊練習並調整心情及身體狀況，迎接一場又一場比賽，不負眾望的在此次賽會中為竹市拿下一面健力金牌。

田徑選手劉育瑋表示，自國中以來已連續參賽六屆，今年拿下視障男子組T12級田徑400、800、1500公尺金牌、200公尺銀牌的好成績，其中800及1500公尺項目更是打破大會及全國紀錄，本屆賽會是他在踏入職場前的最後一役，因此將日常的重心及心力都配置在訓練與恢復上，為的便是在此次大會能再度為自己、也為竹市爭取佳績，並做為學生運動員的光彩謝幕。

首次代表竹市參賽的選手李翊菱表示，此次競賽獲得聽障女子組游泳50、100、200及400公尺自由式、50及100公尺蛙式、50及100公尺蝶式、50及100公尺仰式、200公尺混和式共計11面牌的成績，感謝教練的指導和家人及團隊的支持，幫助她勇往直前，並希望藉由自己的努力，可以讓更多人看見身障運動，鼓勵更多身障朋友突破身體的不便，藉由運動讓自己更健康、更有自信。

教育處說明，市府每年補助新竹市體育會協助各單項委員會辦理績優選手培訓及辦理全民體育推廣，總經費約800萬元，使竹市各項運動卓越發展，並推動各項比賽參賽經費及獲獎獎勵金等政策，期待能培養出更多優秀的選手，為竹市爭光奪牌。