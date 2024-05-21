竹市啟動腸病毒六大防治措施　全力守護孩童健康

▲勤洗手腸病毒快走宣傳DM。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

腸病毒正處流行期，為防堵疫情及守護孩童健康，新竹市衛生局啟動六大防治作為，包括「疫情監控、醫療整備、教保育機構種子培訓課程、查核機制、停班課機制、多元化衛教」等措施，並持續透過跨局處合作及多元管道宣導強化正確防治觀念，新竹市長高虹安呼籲各場域務必落實各項防治措施，全力守護孩童健康。

高虹安表示，為了降低腸病毒感染風險，市府啟動多項防治作為，針對國小、幼兒園、托嬰中心等機構進行洗手設備查核及輔導查核297家次，基層醫療院所、公共場所的遊戲區、產後及托育機構查核107家次；另外，有關教保育機構種子培訓課程也已完成2場次，共98人參訓，期盼透過專業培訓課程，提升教保育機構種子師資專業訓練，強化各領域的防治工作，以降低孩童感染重症風險。

衛生局長陳厚全指出，腸病毒正處流行期，全國15縣市超過流行閾值；竹市為其中之一，疾病風險不容小覷，更不可掉以輕心，若家中幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，應注意觀察是否出現重症的前兆病徵，如嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快，應立即送往醫院就醫，竹市2家腸病毒責任醫院，分別為台大新竹醫院及市立馬偕兒童醫院，以提供孩童適切醫療照護。

衛生局表示，除了疫情監控、醫療整備、教保育機構種子培訓課程及查核機制等措施外，衛生局也將透過多元化的衛教宣導強化洗手五時機「吃東西前、照顧小孩前、看病前後、上廁所後及擤鼻涕後」、洗手五步驟「濕、搓、沖、捧、擦」，落實生病不上課及環境清消停班課機制，以降低和防禦疾病的發生。

衛生局提醒，教保育機構應落實執行「新竹市學生傳染性疾病-腸病毒、水痘、流感停課標準」公告，國小低年級班級一週內（含假日）同一班級有3名以上（含）學生，經醫師臨床診斷為疱疹性咽峽炎、手足口病或腸病毒感染，該班級宜停課至少7天（含例假日）；幼兒園及托育機構則是一週內（含假日）同一班級有二名以上（含二名），需停課至少7天（含假日），並於48小時內通報轄區衛生所，以利疫情的監控。

衛生局指出，酒精是無法對腸病毒產生毒殺效果，建議教保育機構進行環境清消應以500PPM稀釋漂白水（一般市售漂白水與清水比例1：100）擦拭消毒，靜置10分鐘後再用清水擦拭，以降低孩童間群聚感染機會。如有腸病毒相關疑問，歡迎至疾病管制署全球資訊網(http://www.cdc.gov.tw)查詢或撥打新竹市衛生局防疫專線5355130疫情通報及諮詢專線1922洽詢。