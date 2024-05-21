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竹市推動教育部手把手入校陪伴計畫　智慧學習再躍進

▲教育處頒發全市數位公開觀議課獎狀與數位獎品給予鼓勵。（圖／新竹市政府提供）

▲教育處頒發全市數位公開觀議課獎狀與數位獎品給予鼓勵。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府致力推動新竹好學、落實數位教育在地深耕，為學生全力營造優質的教育環境，推動教育部手把手陪伴計畫協助數位教學。新竹市政府教育處表示，市府結合國立台北教育大學教授楊凱翔團隊，組織數位聯盟領航社群，由南寮國小主任劉麗娟、東門國小組長吳俊成、高峰國小組長溫至帆、育賢國中老師蘇漢哲擔任教育部手把手入校陪伴計畫數位領航員，帶領潛力教師及學生全面提升數位教學與數位學習的能力。

新竹市長高虹安表示，市府持續大力推動班班有網路、生生用平板、以及班班有大屏、一師一載具等政策，加速推動數位化智慧校園，全面實踐新竹好學。不僅如此，市府結合教育部手把手入校陪伴計畫，透過數位領航員的經驗傳授分享，讓教師將四學（自學、共學、互學、導學）模式帶入課程，幫助教師的數位教學，並全面加強學生數位科技應用能力。

教育處代理處長張品珊表示，竹市各校發展數位學習各具特色，值得肯定表彰，感謝數位領航教師團隊及潛力學校的幫助，市府將給予最大的支持，加強優化各校科技數位環境，讓新竹的孩子具備數位科技力及全球競爭力。

國立台北教育大學教授楊凱翔表示，數位平台的使用有很多面向，平台具備智慧AI、數據分析能導入教學流程，由數位領航教師引導學生有效使用數位工具的作法，可提升載具使用率，並培養學生進行分組合作學習，達到手把手入校陪伴的主要目標，提升學生學習成效。

南寮國小主任劉麗娟表示，數位領航教師團隊將根據潛力教師的需求，訂定專屬的適性化教學內容，利用創新思維結合數位學習，提升潛力教師對於數位學習平台、工具導入的意願；高峰國小組長溫至帆表示，數位領航教師了解潛力教師需求後，協助建立個別化教學內容，並鼓勵教師導入數位教學模式，讓學生獲得不同的學習體驗。

東門國小資訊組長吳俊成表示，數位領航教師陪伴教師精進數位知能與技能；教導學生使用Canva製作精美簡報，並培養資料蒐集能力，運用Slido功能給予同儕間的互評，透過Airdrop即時上傳作業給教師，不僅為學生提供了更多模態的學習方式，也為教育界帶來了更多的機遇。

教育處表示，數位學習已是國際趨勢，竹市將引領數位教育新浪潮，「數位載具、翻轉教育」，將教育與數位科技巧妙結合，提供學生全面性的適性發展。由專業的數位領航教師、潛力教師帶領教師共同成長，將自身所學傾囊相授，如大船領航竹市學校航向學習航道，共同打造「新竹好學」的優質智慧校園。

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