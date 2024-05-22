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虎林、水源國小校園環境改善　竹市府補助30萬

▲市府補助水源國小東棟南面幼兒園外牆整修及美化。（圖／新竹市政府提供）

▲市府補助水源國小東棟南面幼兒園外牆整修及美化。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府致力推動「新竹好學」教育願景，積極爭取中央補助並結合市府自籌款，全面進行竹市校舍新建及老舊校舍整建、設施設備汰舊換新，即時了解學校問題與需求，持續穩步落實校園環境改善。教育處表示，市長高虹安日前再度核定全額補助近30萬元經費，啟動虎林國小自來水進水管路修改工程及水源國小東棟南面幼兒園外牆整修及美化工程，感謝新竹市議會大力支持，府會同心確保師生飲用水品質，並提供安全、美觀兼具舒適的學習環境。

高虹安表示，打造安全校園環境基礎建設，是市府團隊推動新竹好學、安心就學的首要目標。市府不僅大力推進新建校舍及老舊校舍整建工程，亦十分重視校園環境及設施設備修繕更新，給予師生安全重要保障。學校是孩子們學習和成長的地方，透過校園環境的改善和美化，能夠激發學生的學習興趣和創造力，市府積極推動各項工程，藉此改善全市學校的基礎設施，提供更優質的教育環境。

「傾聽學校的聲音與需求，提供立即性的具體協助。」高虹安說，在接獲教育處通報虎林國小因樹木竄根，造成自來水進水管破裂日趨嚴重，需進行自來水管線更新工程，以及水源國小幼兒園女兒牆與牆面接觸龜裂破損及線路、管線凌亂，需進行整體梳理修繕美化工程後，市府迅速核定全額補助二校經費近30萬元經費，儘快進行校園環境修繕，讓師生們享有安全優質的校園環境。

虎林國小校長林啓誠表示，日常生活飲水及用水的安全刻不容緩，非常感謝高市長及市府團隊對學校的支持與協助，目前學校正在進行通學步道改善工程及幼兒園教室整修工程。這次自來水進水管路修改工程，新的管路採明管方式配置，由原本的地下管線調整為圍牆明管，不僅保障虎小師生飲用水的安全，也取得了人與樹之間的平衡，降低了對彼此的干擾。期許優質的硬體設備，能更加值教育品質，造就身心健康的學子。

水源國小校長陳桂里說，感謝市府重視校園建築美學、安全，以及對「非山非市」水源國小孩子的照顧，這兩年市府除補助水源國小完成新建活動中心、新建操場及司令台外，今年更獲交通部和市府共同補助校園周邊暨行車安全道路改善計畫工程經費。這次的東棟南面幼兒園外牆整修及美化工程，不僅解決因碎片掉落敲傷師生的危險疑慮外，更將原本凌亂的線路、管線一併整理，透過重新美化提升校園整體視覺美感和學習環境，讓學生們擁有更優質的學習場所。

教育處表示，感謝議長許修睿及市議員們對竹市教育環境的關心，更在教育經費預算上給予市府最大的支持，提供市府與學校資源持續穩健推動校園環境優化、美化及安全化，為學校帶來實質改善，打造更好的學習空間和成長環境。市府團隊持續實踐教育領域，確保每位學生都能享有高品質的教育資源，朝「新竹好學」市政願景邁進。

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