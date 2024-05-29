爸媽都不在！14歲國三生可憐背景曝　白天參加會考晚上街頭乞食

▲台中一名14歲少年18日被發現流浪街頭，因爸媽、外婆都不在身邊，只能跟路人討食物果腹，社會局出面回應，少年目前安置中，將持續關懷，連結就學等資源協助。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

台中市一名14歲國中生阿信（化名）5月18日深夜，跟在廟會遶境隊伍中討食，民眾發現異狀報警，警方初步了解後，得知阿信休學、也沒見過爸媽、外婆又因案入獄，18日當天還參加會考，但晚上肚子餓卻沒錢吃飯。對此，阿信曾就讀的國中透露，其實阿信並未休學，因其屬於高關懷個案，目前在中途學校就讀，因周末孩子返家後與親戚意見不合，晚上離開家走走，才會發生媒體報導的討食行為，而目前阿信已由社工安置中。

校方指出，師長發現阿信在國一時出現就學不穩定狀況，時常遲到、未到學校等狀況，介入關心後才知道阿信家中狀況，故將他轉介到中途學校就讀，老師們也會到中途學校關心孩子的狀況。但校方坦言，阿信周間在中途學校住宿讀書，但周末回家後確實是獨居，他的主要照顧者為舅公，18日當天2人因為意見不合，阿信才離家出去走走。

社會局也表示，少年為社會局自110年服務至今的個案，從小由外祖母監護，外祖母因案入獄後由其他親屬照顧，平日就讀中途寄宿學校，並無三餐不濟的情形。

社會局也說明，警方接獲通報當天為少年週末返家日，因覺得陣頭活動有趣於是跟著遶境隊伍。因少年已畢業，目前暫時安置於兒少住宿機構，社工將持續關懷，連結就學等資源協助。