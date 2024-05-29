「大老闆」揉胸強吻女房務員！噁喊：變胖囉　警察男友全程聽見

▲台中某旅館經理好心介紹徐姓老同學到旅館工作，不料徐男才做1個月就猥褻其他女員工。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／台中報導

台中一名徐姓男子當老闆，因生意不好缺錢，透過在旅館當經理的老同學介紹，到旅館當房務員打工，卻在員工休息室對女員工小美(化名)伸狼爪，不僅強吻臉頰還抓揉她胸部，噁稱「妳最近變胖囉」，事後又辯稱「把小美當女兒疼」，被小美告上法院。台中地院審理，判徐男犯行屬實，依強制猥褻罪，處1年2月徒刑。可上訴。

判決指出，徐男因做生意不順，經認識50多年的老同學介紹，到旅館當房務員打工，旅館員工間便傳出徐男原本是「大老闆」的消息。不料徐男在旅館工作才1個月，就在員工休息室猥褻女同事小美，趁她在沙發椅坐著瞇眼休息時，俯身強吻她臉頰，又不顧小美推拒，用手抓揉她胸部，猥褻得逞，被小美報警處理。

偵查時徐男供稱，他平常會和小美嬉戲，當時是用嘴唇碰小美的臉頰逗她，審理時又改口說他搬礦泉水搬到累了，才把員工休息室的門關起來吹冷氣，而後他彎下腰在小美耳邊跟她講話，不小心親到臉，另外他要拉小美起來，可能過程不小心碰到她胸部，更何況小美的男友是警察，他不會想要侵犯她。徐男的律師也說，小美曾向徐男表示自己缺錢、要他請吃飯、包2到3萬的紅包，提告原因可議。

小美則證稱，她薪水比徐男還高，沒必要勒索他，是徐男趁她瞇眼休息時，走過來和她聊天，又突然牽起她的雙手想強吻嘴巴，反抗間徐男親到她臉頰，還出手抓她胸部，她趕緊把他推開喊「不要這樣」，徐男卻說她變胖了、最近吃的比較多，嚇得她跑出去廁所洗臉，並馬上找主管通報，主管質問下徐男卻說「只是把她當女兒寵而已」，而後知道她報警，徐男就說要用1到2萬和解，叫她不要生氣，他是情不自禁，其他房務阿姨也有聽到。

小美男友證稱，當時他和小美視訊，而後小美想休息，只將視訊關掉，還是能聽到聲音，他有聽到女友大喊「你要幹嘛」，傳來男生的聲音說「你最近變胖囉」，過一陣子又聽到洗手間的水聲，後來聽到女友在哭，有個聲音道歉說「對不起，不要生氣，原諒我好不好」，直到後來和女友碰面，女友才哭著跟他講這件事。

法官認為，小美指證歷歷，且沒有誣陷徐男的動機，加上小美案發後不僅立即向主管反應，又傳訊給其他友人說「他(徐)剛剛趁我睡覺摸我，還要親我，被我回掉」、「我覺得超不爽的，有夠噁心」等語，而徐男也在其他員工面前，表示想和小美私下談和解等補強證據，判定徐男對小美親吻、抓胸等犯行屬實，依犯強制猥褻罪，處1年2月徒刑。可上訴。