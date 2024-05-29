台中鐵皮工廠大火...阿北冒險救「火車」緊急跳車　驚險畫面曝

記者許權毅／台中報導

驚險瞬間曝光！台中市太平區一處鐵皮工廠27日上午發生一起嚴重火警，該工廠約30坪廠房全面燃燒，火勢伴隨著大量黑煙飄竄，相當驚悚。事發當下，有民眾拍下另位中年男子疑似想搶救愛車，還把著火車子往外推，不久後，車輛全面燃燒變成「火車」，還好男子緊急跳車，並未造成人員傷亡。

目擊民眾拍下，鐵皮屋大火不斷燃燒，火星疑似往附近飄散，加上高溫影響，延燒到停在附近的休旅車，車主見狀先是將車移動了好幾公尺，然後跳下車拿東西，最後才棄車逃至安全區。

▲台中市太平區27日發生一起嚴重火警。（圖／記者許權毅翻攝）



不過，車主此舉實在太過危險，目擊民眾說，雖然阿北要救車，但是當下溫度已經很高了，且車子已經開始燃燒，遇到危險時應該更加冷靜才對。

台中消防則說，該案發生在27日5時1分，接獲太平區鵬儀路某鐵皮工廠火警，立即出動第三大隊與轄區5分隊，總計13輛消防車、43名消防員前往搶救。警消抵達現場時，該棟鐵皮屋已經全面燃燒，火勢在5時56分撲滅，現場無人員傷亡。

▲▼有民眾拍下，一名阿北想救愛車，不顧車輛已經著火，仍冒險進入車內。（圖／程姓民眾提供）



初步調查，該工廠為塑膠原料、金屬手工具材料倉庫，內部機台燃燒，受災面積約100平方公尺（約30坪），詳細起火原因仍待調查釐清。