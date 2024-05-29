黃國昌爆料　消防署長密會藍營大老盼勸消防員不要組工會

▲內政部長劉世芳、消防署長蕭煥章赴立法院內政委員會備詢。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

新竹市豪宅「晴空匯」大火導致2名英勇消防弟兄命喪火場，再度掀起消防員是否適用《職安法》的討論。民眾黨立委黃國昌29日在內政委員會質詢時問及此事，內政部長劉世芳說，會先以延續原來的政策為主，但會持續與基層消防員溝通，看需要幫忙的是哪一部分；另外，黃也爆料，消防署長蕭煥章上周去南部見了一位國民黨前大老縣長，想勸阻消防弟兄站出來爭取權益、組工會，「與其花時間搞這種事情，不如多花點時間跟消防弟兄好好溝通」。

黃國昌質詢時說，最近消防員發生的事情大家都很難過，過去10年已經有35位消防弟兄命喪火場。看到這樣的悲劇，相信包括部長到全體國人都很不忍，今天消防員開了一個記者會，希望可以適用職安法，不過似乎消防署一直以來的政策立場，都是希望只放在《消防法》裡，面對消防弟兄希望全面納入職安法這樣的訴求，部長的政策立場如何？

劉世芳說，不論政策或是立場，都是以先延續原來部長或是原來消防單位的為主。她說，按照衛環委員會所提列，《消防法》裡增列職安專章，已按照原來所說的5月15日送到立法院審查。

黃國昌接著問，基層消防員的希望跟原來的政策立場有嚴重衝突，還沒有說誰對誰錯，做為新的部長，如果要延續舊的政策立場，要怎麼跟基層消防員溝通？

劉世芳表示，不管消防員或工會要不要組成，會先聽聽他們的想法，如果想達到的目標用現行《消防法》制定職安專章無法達到，第二階段可以做什麼事？次長有跟想組成消防員工會的弟兄溝通，需要幫忙的是哪一部分。劉強調，溝通不會只有一次。

黃國昌直言，基層消防員因為一次又一次被騙、一次又一次失望，所以立場踩得越來越硬，到了今天變成要全面適用職安法，「部長剛上任，希望做到一件事，多傾聽他們的聲音」。黃指出，若到最後，基層消防員仍希望《職安法》、消防署仍認為要採《消防法》設專章方式，接下來會很辛苦，因為可以預期兩邊會對撞。

對此，劉世芳說明，她希望跟想要組工會的消防弟兄說，《職安法》裡面有關職業安全衛生甚至專業研究發展的部分，是沒有衝突的，在這狀況下，法條歸類的部分放在哪裡都是一體適用，這就表示要有共識繼續往前走。

「這沒有辦法一步到位。」劉世芳指出，先放下成見，有沒有哪些是基本、須要趕快做的，像是消防員不幸罹難，罹難之後消防署內部在火調或災害調查，忽略消防員本身的安全。

另外，黃國昌在最後也點名消防署長蕭煥章，「我知道你上禮拜去南部見了一位國民黨前大老縣長」，與其帶著地方消防局長去拜會大老，想要私下用搓的方式勸阻消防弟兄站出來爭取權益、組工會，「我給你的建議，多花時間跟消防弟兄相處，因為那位大老直接打槍你，說我們是支持消防員組工會，怎麼可能答應你的請求？」

黃國昌說，與其花時間搞這種事情，不如多花點世間跟消防弟兄好好溝通，了解他們想要什麼、怎麼樣保障他們的權益，「比你帶著兩個地方的消防局長跑去私下喬、還被打槍好」。