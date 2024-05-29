藍白國會改革案三讀「政院將提覆議」　黨團曝流程：加緊腳步寫釋憲文

▲民進黨團召開記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院昨三讀通過《立法院職權行使法修正案》、《刑法》修正案，行政院長卓榮泰28日深夜表示，「行政院將會在收到三讀通過之條文後，研議依法移請立法院覆議」。對於相關程序，民進黨團總召柯建銘今（29日）表示，行政部門10天內依法提起覆議，立院兩個星期內要處理、否則法律就是無效，行政院覆議以現在態勢不會成功，政院要接受，但還可以提釋憲，程序上如此，都尊重，但黨團一定會提釋憲，有自己的時間表，加緊腳步找學者專家寫釋憲文。

民進黨立委鍾佳濱表示，立法院職權行使法修法通過後，直接侵蝕了行政權、監察權甚至是司法權，這樣有合憲爭議修法通過後，當然馬上要聲請憲法法庭解釋，根據憲法訴訟法規定，只要有四分之一立委在該法修法時，在場投反對票，就可以提出。

對於相關程序，黨團幹事長吳思瑤指出，立法院三讀通過、經總統公布並施行法律，可由四分之一以上的立委聲請釋憲，經過憲法法庭審理及最終判決，若判定合憲當然生效、違憲就失效，有在野黨立委說賴清德可能不公佈法律，是完全不了解法條運作程序，惡法亦法，總統依規定跟程序還是會公布，只是公布後有聲請釋憲程序。

吳思瑤說明，行政院已經表明要提覆議，民進黨團尊重，覆議後就會送到立法院再次表決，需要過半數立委贊成，若通過該法就失效，若半數立委反對，則該法依三讀通過版本上路，後續行政部門覆議也好、立院黨團規劃釋憲聲請作業，都會依據程序進行。