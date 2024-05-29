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加熱菸仍卡關！民眾再上街頭陳抗　曝黑市價格「翻1倍」

▲▼不少民眾前往立法院參加抗議活動，不滿政府怠惰菸捐菸稅入黑市，讓國庫收不到。(圖／CLEAN AIR大聯盟提供)

▲不少民眾前往立法院參加抗議活動，不滿政府怠惰菸捐菸稅入黑市，讓國庫收不到。(圖／CLEAN AIR大聯盟提供)

記者邱中岳／台北報導

加熱菸儘管在立院三讀通過，但仍然卡關在國健署、遲遲無法上市，讓政府無法正常徵稅，還有海關課員利用職權放行水貨商，甚至有台灣人假冒日本和尚夾帶560條加熱菸闖關，造成加熱菸在黑市價格幾乎是原價的1倍之多，知名媒體人彭華幹29日再度率群眾上街頭，抗爭政府卡關，讓國家沒辦法正常課稅，反而便宜了走私業者。

立法院因為審議職權行使法部分條文，導致不滿藍、白的民眾號召「青鳥行動」到立法院外進行抗爭，但是菸害防制法修正案在立院三讀通過，但卡關國民健康署導致無法執行，CLEAN AIR大聯盟發起人彭華幹今天號召數百位加熱菸支持者前往行政院陳情，痛批剛卸任的蔡政府和衛福部官員行政怠惰，阻止加熱菸依法上市。

▲▼不少民眾前往立法院參加抗議活動，不滿政府怠惰菸捐菸稅入黑市，讓國庫收不到。(圖／CLEAN AIR大聯盟提供)

▲彭華幹今號召數百人到行政院陳情政府怠惰造成黑市亂象，讓國庫短收鉅額菸捐稅。(圖／CLEAN AIR大聯盟提供)

抗爭民眾指出，加熱菸遲遲無法依法上市，造就加熱菸黑市的利益，竟然是數以億元計，桃園地檢署最近起訴海關課員利用職權縱放水貨商走私將近10萬條的加熱菸入境，市價超過2億元。

另外，跑私菸以「單幫客」居多，甚至還有人假扮成日本和尚，再和同夥一起夾帶560條的加熱菸企圖走私入境，結果遭同機旅客拍照檢舉，在桃園機場當場被查獲，如此離譜的案件都是因為有利可圖，因為走私進口不易，所以加熱菸黑市價格水漲船高，甚至是國外售價的1倍之多。

▲▼不少民眾前往立法院參加抗議活動，不滿政府怠惰菸捐菸稅入黑市，讓國庫收不到。(圖／CLEAN AIR大聯盟提供)

彭華幹在陳情時表示，依法課徵的菸捐每年原有將近3百億元，可以依照政府分配，做大腸癌、乳癌、子宮頸癌、口腔癌以及肺癌等五大癌症的免費篩檢，甚至還包括提升癌友生活品質、癌症治療研發等等項目，但近年來菸捐逐年減少，光2023年就減少26億元，導致癌症篩檢費用已經入不敷出。

現場抗爭群眾指出，醫師出身的新任總統賴清德，在競選前所提出的「健康台灣」政見，重中之重就是要讓癌症的死亡率降低三分之一，所倚靠的主要財源即為菸品健康捐，如果能合理且依法徵收，那政見實現的目標就已不遠。

最後參與陳情的數百位民眾拿出幾百支雷射筆，在人民需求調查表上作答，用幾百個耀眼的光點，告訴新任的執政團隊，長照資金不斷炊、充實健保不漲價、醫事人員都補助、菸捐菸稅入國庫是全民迫切的需要，千萬不要讓加熱菸黑市，斷送全民的健康。

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