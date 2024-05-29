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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯建銘在立院室內抽菸遭檢舉　蔣萬安：有違法就開罰

▲▼蔣萬安113年度市長與里長有約－中山區。（圖／記者陳家豪攝）

▲蔣萬安113年度市長與里長有約－中山區。（圖／記者陳家豪攝）

記者袁茵／台北報導

立法院院會昨審查國會改革相關法案期間，民眾黨團總召黃國昌開直播時，向一旁的立法院秘書長周萬來檢舉，民進黨團總召柯建銘佔用行政院長的休息室在裡面抽菸。台北市長蔣萬安29日表示，確實已有收到檢舉，會進一步蒐集事證，有違法就依法開罰。

蔣萬安29日上午到中山區與里長座談會，會前接受媒體訪問。針對柯建銘被檢舉在國會抽菸，北市府會不會來調查與開罰？蔣萬安回應，昨天有接受到檢舉，相關單位就會進一步去蒐集相關的事證，如果確實有違法就會依法來開罰。

黃國昌28日透過YouTube全程直播院會審國會改革法案過程，黃國昌突然向一旁的周萬來檢舉，為什麼綠委可以用行政院長的休息室，把行政院長休息室當成自己的休息室？「我早上看到柯建銘在裡面抽煙，你起碼要公平，要就三黨都可以用，怎麼好像讓柯自己用？」周萬來則說，自己會去把議場內的行政院長休息室門關起來。

面對柯建銘在立法院室內休息室抽菸，台北市衛生局28日回應，沒收到該項檢舉，但有民眾出示5月12日中央社報導指，黃國昌透露10日立法院長韓國瑜召集協商時，柯建銘當眾抽菸的內容，因沒有影音或照片等具體事證，會進一步聯繫檢舉人確定有無具體事證，有的話就會展開後續調查；立院屬《菸害防制法》第18條，政府單位及公營事業機構所在的室內場所，全面禁止吸菸，違規處2000元至1萬元罰鍰。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

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